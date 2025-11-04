 Mirė buvęs JAV viceprezidentas Dickas Cheney

2025-11-04 14:17
BNS inf.

Būdamas 84 metų mirė buvęs JAV viceprezidentas Dickas Cheney (Dikas Čeinis), antradienį pranešė amerikiečių žiniasklaida, cituodama jo šeimos pareiškimą.

Dickas Cheney
Dickas Cheney / Scanpix nuotr.

D. Cheney buvo 46-asis viceprezidentas, dirbęs respublikonų prezidento George'o W. Busho (Džordžo V. Bušo) kadencijos laikotarpiu nuo 2001 iki 2009 metų.

D. Cheney mirė pirmadienio vakarą dėl plaučių uždegimo ir širdies bei kraujagyslių ligų komplikacijų, teigiama jo šeimos pareiškime.

„Dickas Cheney dešimtmečius tarnavo mūsų tautai, be kita ko, būdamas Baltųjų rūmų personalo vadovu, Vajomingo kongresmenu, gynybos sekretoriumi ir Jungtinių Valstijų viceprezidentu“, – sakoma pareiškime.

„Dickas Cheney buvo puikus ir geras žmogus, kuris mokė savo vaikus ir anūkus mylėti mūsų šalį, gyventi drąsiai, garbingai, su meile, geraširdiškai ir su museline žvejyba. Esame be galo dėkingi už viską, ką D. Cheney padarė mūsų šaliai. Ir esame be galo palaiminti, kad mylėjome ir buvome mylimi šio kilnaus žmogaus milžino“, – priduriama jame.

Jis buvo griežtas konservatorius, tapęs vienu įtakingiausių ir labiausiai poliarizuojančių viceprezidentų JAV istorijoje, ir vienas pagrindinių invazijos į Iraką šalininkų.

Šiame straipsnyje:
Dickas Cheney
buvęs JAV viceprezidentas
mirė

