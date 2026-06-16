Merzas: su Trumpu aptartos galimos tolesnės sankcijos Rusijai

„Tai, kas mums visiems suteikia pagrindą vilčiai, yra prezidento D. Trumpo formuluotė: Rusija privalo užbaigti šį karą. Ir aš manau, kad tai yra aiški žinia“, – sakė jis žurnalistams G7 viršūnių susitikimo Eviane kuluaruose ir kalbėjo apie „vilties dieną“.
Anot F. Merzo, su D. Trumpu buvo labai išsamiai aptarti tolesni žingsniai ir galimos tolesnės sankcijos Rusijai. Tai esą jam suteikia „tam tikro optimizmo, kad mes, europiečiai ir amerikiečiai, dabar kartu darysime viską, kas įmanoma, kad užbaigtume šį karą“.
Buvo sutarimas ir dėl to, jog reikia toliau didinti paramą Kyjivui ir tuo pat metu didinti spaudimą Maskvai, kad Rusija būtų priversta sėsti prie derybų stalo, pažymėjo F. Merzas.
Paklaustas, ar D. Trumpas davė pažadą, kad pritars naujoms sankcijoms ir kad europiečiai ateityje tikrai sėdės prie derybų stalo, kancleris teigė, kad tai bent jau nebuvo kvestionuojama.
Gana aišku, kad Rusija šio karo negali laimėti karinėmis priemonėms, akcentavo F. Merzas. Be to, Rusijos ekonomika dūsta nuo karo ir sankcijų naštos.
„Tai galbūt pirmą kartą gali atverti galimybę taikai“, – sakė kancleris. Anot jo, susidaro įspūdis, kad D. Trumpas „pamažu taip pat pradeda pritarti šiam vertinimui ir dabar kartu su mumis ieško būdo, kaip užbaigti šį karą“.
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