A. Merkel prakalbo apie savo drebulio priepuolius: įvardijo, kas juos lėmė

Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel susitikime su žiniasklaidos atstovais antradienio vakarą Berlyne kalbėjo ir apie savo drebulio priepuolius. „Tai buvo susiję su dviem dalykais. Pirmiausiai aš buvau labai išsekusi po savo motinos mirties. Tai mane paveikė labiau nei maniau. Be to, vartojau per mažai skysčių “, – sakė A. Merkel.