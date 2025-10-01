Meloni ragina sustabdyti Gazos pagalbos flotilę

„Global Sumud Flotilla“, tarp kurios dalyvių yra švedų klimato aktyvistė Greta Thunberg ir keli Italijos įstatymų leidėjai, siekia pralaužti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos jūrų blokadą ir pristatyti pagalbą jos gyventojams, kurie, Jungtinių Tautų (JT) teigimu, kenčia nuo visuotinio bado.
Tačiau G. Meloni, kurios vyriausybė išsiuntė fregatą flotilei apsaugoti, perspėjo, kad pirmadienį Baltuosiuose rūmuose pristatyto D. Trumpo plano viltis „remiasi trapia pusiausvyra, kurią daugelis žmonių mielai sugriautų“.
„Bijau, kad flotilės bandymas pralaužti Izraelio jūrų blokadą gali pasitarnauti kaip pretekstas tai padaryti“, – sakoma kraštutinių dešiniųjų lyderės pareiškime.
„Taip pat ir dėl šios priežasties manau, kad flotilė turėtų dabar sustoti ir priimti vieną iš įvairių pateiktų pasiūlymų dėl saugaus pagalbos perdavimo“, – pridūrė G. Meloni.
„Bet koks kitas pasirinkimas gali tapti pretekstu užkirsti kelią taikai, pakurstyti konfliktą ir dėl to visų pirma paveikti Gazos gyventojus“, – teigė ji.
Izraelis, kurio puolimas Gazos Ruože sulaukė plataus tarptautinio pasmerkimo, ne kartą kaltino flotilę, kad tai „Hamas“ operacija, tačiau nepateikė pagrindimo.
Jis liepė flotilei vietoj to pristatyti pagalbą į Izraelio uostą, žadėdamas, kad Izraelio valdžios institucijos ją perduos į Gazos Ruožą.
Flotilė atsisakė tai padaryti, atkreipdama dėmesį į tai, kad, JT teigimu, Izraelis atsisako įsileisti pagalbą į apgultą teritoriją, nors Artimuosiuose Rytuose pirmą kartą JT paskelbė badą.
D. Trumpo plane, kuriam pritaria Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, raginama nutraukti ugnį, per 72 valandas paleisti „Hamas“ paimtus įkaitus, nuginkluoti palestiniečių kovotojus ir palaipsniui išvesti Izraelį iš Gazos Ruožo.
Po to būtų įsteigta pokario pereinamojo laikotarpio valdžia, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.
