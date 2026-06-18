 Meloni: Italijos vyriausybė nesieks uždrausti socialinių tinklų vaikams

Meloni: Italijos vyriausybė nesieks uždrausti socialinių tinklų vaikams

2026-06-18 01:43
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni trečiadienį pareiškė, kad Italijos vyriausybė nesiims iniciatyvos uždrausti socialinius tinklus paaugliams. Tokį draudimą įvedė ar šiuo metu siekia įvesti Prancūzija, Jungtinė karalystė ir dalis kitų šalių, rašo „Politico“.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni / EPA-ELTOS nuotr.

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„Aš nesu prieš socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims, bet nesu ir įsitikinusi, kad vien šiuo pasiūlymu įmanoma išspręsti problemą, nes tokį draudimą galima lengvai apeiti“, – baigiantis Didžiojo septyneto (G7) valstybių viršūnių susitikimui Prancūzijoje žurnalistams sakė G. Meloni.

Pasak jos, įvedus tokį draudimą kiltų rizika, kad „dalis problemos bus perkelta šeimoms“, jei vyriausybės nedarys didesnio spaudimo platformoms „prisiimti atsakomybę“.

Dėl šios priežasties, kaip nurodė G. Meloni, jos vyriausybė nusprendė neteikti įstatymų leidėjams socialinių tinklų draudimą numatančio nutarimo ar įstatymo projekto.

Kelios Italijos partijos yra pristačiusios atitinkamus įstatymo projektus, bet nė vienas iš jų iki šiol nebuvo priimtas.

Kaip primena „Politico“, šią savaitę Jungtinė Karalystė paskelbė, kad neleis naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 m. asmenims. Draudimą jaunesniems nei 15 m. asmenims vėliau šiais metais įvesti ketina ir Prancūzija. JAV išreiškė susirūpinimą dėl britų draudimo ir įspėjo, kad nereikėtų taikyti vienodo modelio visiems atvejams.

G7 lyderiai, tarp jų ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, trečiadienį priėmė deklaraciją dėl vaikų apsaugos internete, bet apie draudimą vaikams naudotis socialiniais tinklais joje neužsimenama.

 

 

 
Šiame straipsnyje:
socialiniai tinklai
Vaikai
Italijos vyriausybė
Giorgia Meloni

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