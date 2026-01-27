Melania Trump po neramumų Mineapolyje paragino vienytis

Tačiau interviu, skirtame reklamuoti šią savaitę pasirodysiantį jos pačios vardu pavadintą dokumentinį filmą, Slovėnijoje gimusi buvusi manekenė vis tiek kalbėjo taip, lyg verstų kaltę demonstrantams, ragindama juos „protestuoti taikiai“.
Jos vyras, prezidentas Donaldas Trumpas, stengėsi keisti veiksmų kryptį išaugus nepasitenkinimui dėl šeštadienį Mineapolyje nušauto Alekso Pretti – antrojo asmens, šį mėnesį Mineapolyje žuvusio nuo imigracijos tarnybos agentų rankos.
„Mums reikia vienybės. Raginu vienytis“, – sakė Melania laidai „Fox and Friends“, paprašyta pasakyti savo žinutę apie šaudynes ir protestus Mineapolyje.
55 metų pirmoji ponia pridūrė, kad prezidentas D. Trumpas „turėjo puikų pokalbį telefonu“ su Minesotos gubernatoriumi demokratu ir Mineapolio meru, „ir jie dirba kartu, kad viskas vyktų taikiai ir be riaušių“.
„Aš esu prieš smurtą, todėl prašau, jei protestuojame, protestuokime taikiai ir šiais laikais mums reikia vienytis“, – sakė ji, stovėdama filmo „Melania“ logotipo fone.
M. Trump šeštadienį Baltuosiuose rūmuose surengė naujo „Amazon“ filmo peržiūrą, praėjus vos kelioms valandoms po 37 metų slaugytojo A. Pretti mirties nuo daugybės šautinių žaizdų.
Filmo premjera ketvirtadienį įvyks Kenedžio centre Vašingtone – respublikonų prezidento parinkta valdyba neseniai jį pervadino Trumpo-Kenedžio centru.
Penktadienį filmas pradedamas rodyti kino teatruose. Pranešama, kad „Amazon“ filmo licencijavimo sutarties vertė siekia apie 40 mln. dolerių.
Aukščiausi D. Trumpo pareigūnai iš pradžių vadino A. Pretti „teroristu“ ir „žudiku“, tačiau pirmadienį Baltieji rūmai atsiribojo nuo tokių kalbų, kadangi pasirodė vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kad vyras buvo nušautas po to, kai agentai jau buvo atėmę iš jo turėtą su savimi pistoletą.
Naujausi komentarai