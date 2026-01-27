Dislokavęs lėktuvnešį Donaldas Trumpas sako, kad Iranas nori derybų

Vašingtonas neatmetė naujos karinės intervencijos prieš Teheraną galimybės dėl pastarojo susidorojimo su protestais, per kuriuos, pasak žmogaus teisių grupių, per kelias dienas žuvo tūkstančiai žmonių.
Smogiamoji grupė, vadovaujama lėktuvnešio „USS Abraham Lincoln“, jau pasiekė Artimųjų Rytų vandenis, pranešė JAV Centrinė vadavietė, neatskleisdama tikslios jos buvimo vietos.
Nuo tada, kai šio mėnesio pradžioje Iranas pradėjo susidorojimą su protestais, lydimą visiško interneto išjungimo, D. Trumpas davė prieštaringus signalus dėl intervencijos, kurią kai kurie Irano vadovybės oponentai laiko vieninteliu būdu pasiekti pokyčių.
„Šalia Irano turime didelę armadą. Didesnę nei (prie) Venesuelos“, – D. Trumpas sakė naujienų portalui „Axios“, praėjus kelioms savaitėms po to, kai JAV kariniai veiksmai lėmė Lotynų Amerikos šalies prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) sulaikymą.
Tačiau jis pridūrė: „Jie nori sudaryti sandorį. Aš tai žinau. Jie skambino daugybę kartų. Jie nori kalbėtis.“
„Axios“ teigimu, D. Trumpas atsisakė aptarti jam jo nacionalinio saugumo komandos pristatytas galimybes ar tai, kuriai iš jų jis teikia pirmenybę.
Analitikai teigia, kad tarp galimybių yra smūgiai kariniams objektams arba smūgiai prieš ajatolos Ali Khamenei (Ali Chamenėjaus) vadovybę, siekiant visiškai nuversti sistemą, kuri valdo Iraną nuo 1979 metų islamo revoliucijos.
„Silpniausiame taške“
Tuo tarpu „The New York Times“ pranešė, kad D. Trumpas gavo kelias JAV žvalgybos ataskaitas, „rodančias, kad Irano vyriausybės pozicija silpnėja“ ir signalizuojančias, kad jos valdžia „yra silpniausiame taške“ nuo revoliucijos.
JAV senatorius Lindsey Grahamas (Lindsis Grahamas) laikraščiui pasakojo, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su D. Trumpu apie Iraną ir kad „tikslas yra panaikinti režimą“.
„Jie gali nustoti juos žudyti šiandien, bet jei kitą mėnesį jie bus valdžioje, jie juos žudys tada“, – pridūrė jis.
Irano pareigūnai pastarosiomis dienomis atrodė vengiantys pilti žibalo į ugnį.
Teheranas anksčiau teigė, kad ryšio kanalas yra atviras tarp Irano užsienio reikalų ministro Abbaso Araghchi (Abaso Aragčio) ir JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo), nepaisant diplomatinių santykių nebuvimo tarp dviejų priešiškų valstybių.
Tačiau konservatyvus laikraštis „Hamshahri“ antradienį citavo Revoliucinės gvardijos atstovą Mohammadą Ali Naini (Mohamadą Ali Nainį), sakiusį, kad „jei jų lėktuvnešis padarytų klaidą ir įplauktų į Irano teritorinius vandenis, jis būtų atakuojamas“.
Konservatyvus laikraštis „Javan“ teigė, kad Iranas yra „pasirengęs dideliam atsakui“ ir užims strateginį Hormūzo sąsiaurį, energijos tiekimo tranzito centrą.
Tuo tarpu Teherane pasirodė antiamerikietiškas reklaminis stendas, kuriame, atrodo, vaizduojamas sunaikintas Amerikos lėktuvnešis.
Masiniai areštai, bauginimai
Žmogaus teisių grupės apibūdino susidorojimą kaip patį kruviniausią prieš protestus Irane ir perspėja, kad aukų skaičiaus surinkimą apsunkino beveik tris savaites trukęs interneto išjungimas, kuriuo, jų teigimu, siekta nuslėpti represijų mastą.
JAV įsikūrusi Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūra (HRANA) pranešė, kad patvirtino 6 126 žmonių žūtį, įskaitant 5 777 protestuotojus, 86 nepilnamečius, 214 saugumo pajėgų narių ir 49 praeivius.
Tačiau grupė, turinti platų šaltinių tinklą Irane ir kasdien stebinti protestus nuo pat jų pradžios, pridėjo, kad vis dar tiria dar 17 091 galimą mirties atvejį.
Mažiausiai 41 tūkst. žmonių buvo suimti, pranešė ji.
„Saugumo agentūros toliau vadovaujasi masinių areštų, bauginimo ir naratyvo kontrolės principu“, – sakė HRANA.
Aktyvistai apkaltino pareigūnus vykdant reidus ligoninėse, ieškant sužeistų protestuotojų ir juos areštuojant. Sveikatos apsaugos ministerija teigė, kad visi žmonės turėtų be baimės kreiptis į ligoninę ir nesigydyti namuose.
Savaitgalį persų kalba transliuojantis televizijos kanalas „Iran International“, įsikūręs už Irano ribų, remdamasis ataskaitomis, dokumentais ir šaltiniais, pranešė, kad sausio 8–9 dienomis saugumo pajėgos nužudė daugiau nei 36,5 tūkst. iraniečių.
Kol kas patikrinti šio pranešimo neįmanoma.
