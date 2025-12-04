Meksikos prezidentė Vašingtone su Donaldu Trumpu aptars dvišalės prekybos klausimus

Derybos vyks prieš FIFA pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo ceremoniją. 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionatas vyks trijose valstybėse – JAV, Meksikoje ir Kanadoje.
Ketvirtadienį prezidentė žurnalistams sakė, kad ji taip pat surengs atskiras derybas su Kanados premjeru Marku Carney (Marku Karniu).
Kol kas Jungtinės Valstijos ir Kanada toliau laikosi galiojančio Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo USMCA, kuriuo užtikrinama, kad maždaug 85 proc. tarpvalstybinės prekybos abiem kryptimis ir toliau būtų vykdoma be muitų.
D. Trumpas tvirtina, kad nori iš naujo derėtis dėl USMCA sąlygų, teigdamas, jog nori gauti JAV gamintojams palankesnių sąlygų.
Naujausi komentarai