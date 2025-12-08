Maskva: mirė ilgametis Rusijos ambasadorius Šiaurės Korėjoje

Maskvai pradėjus puolimą Ukrainoje, Šiaurės Korėja tapo viena artimiausių Rusijos sąjungininkių. Pchenjanas siuntė karius ir ginklus padėti Kremliui kovoti su Kyjivu.
Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad 70 metų Aleksandras Macegora, kuris didžiąją dalį savo gyvenimo skyrė Kremliaus ir Pchenjano santykių stiprinimui, mirė gruodžio 6-ąją.
Savo pareiškime ministerija ambasadorių pavadino „puikiu, talentingu žmogumi“, kuris „visą savo gyvenimą paskyrė nesavanaudiškai tarnystei savo tėvynei“.
A. Macegora ambasadoriumi Pchenjane tapo 2014 metais. Prieš tai jis dirbo ambasadoje patarėju, taip pat buvo dirbęs Rusijos užsienio reikalų ministerijos Azijos departamento vadovo pavaduotoju.
Jam prižiūrint, kaimyninių šalių santykiai pastaruoju metu pasiekė nuo sovietinių laikų neregėtą lygį, o 2024 metais prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą per daugiau nei 20 metų apsilankė Pchenjane.
Nuo tada Rusijos ministrai reguliariai lankosi šioje šalyje, kuri yra viena iš labiausiai atsiskyrusių pasaulyje.
„Šiandien pasiektas precedento neturintis Rusijos Federacijos ir Šiaurės Korėjos santykių lygis yra daugelio metų sunkaus darbo rezultatas“, – teigė Rusijos ministerija ir pridūrė, kad A. Macegora buvo „didžiai gerbiamas“ ir Šiaurės Korėjoje, ir Rusijoje.
Sovietiniu laikotarpiu A. Macegoros darbas buvo susijęs su TSRS ir Šiaurės Korėjos prekybos ryšiais.
Maskva nepasakė, kas pakeis A. Macegorą.
