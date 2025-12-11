Maria Corina Machado britų transliuotojui sakė grįšianti į Venesuelą

Anksčiau ketvirtadienį ji iš savo viešbučio Osle balkono pasveikino šalininkus – tai buvo jos primas viešas pasirodymas per 11 mėnesių.
„Žinoma, kad sugrįšiu, – BBC sakė M. C. Machado. – Puikiai žinau, kuo rizikuoju.“
Kol kas neaišku, kaip Venesuelos opozicijos lyderei pavyko atkeliauti į Oslą. Į Norvegiją ji atvyko pernelyg vėlai, kad pati galėtų dalyvauti trečiadienį įvykusioje Nobelio premijos įteikimo ceremonijoje. Jos dukra Ana Corina Sosa Machado (Ana Korina Sosa Mačado) laureatės vardu priėmė šių metų Nobelio taikos premiją.
Nuo to laiko, kai ėmė slapstytis, iki ketvirtadienio vienintelis viešas M. C. Machado pasirodymas įvyko sausio 9 dieną Karakase, kai ji protestavo prieš Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Naduro) inauguraciją trečiai kadencijai.
Venesuelos generalinis prokuroras Tarekas Williamas Saabas (Tarekas Villjamas Sabas) yra sakęs, kad M. C. Machado bus laikoma bėgle, jei vyks į Norvegiją atsiimti Nobelio taikos premijos.
Naujausi komentarai