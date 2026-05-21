Marco Rubio tikisi, kad Pakistano derybos su Iranu paskatins diplomatines pastangas užbaigti karą

„Manau, kad pakistaniečiai šiandien vyks į Teheraną. Taigi tikimės, kad tai padės dar pastūmėti tai į priekį“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
Numatomas feldmaršalo Asimo Muniro – įtakingo veikėjo, kurio vaidmuo Pakistano užsienio santykiuose vis didėja – vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įspėjo, kad derybos dėl karo užbaigimo yra „ant ribos“ tarp susitarimo ir smūgių atnaujinimo.
Balandžio 8-ąją įsigaliojusios paliaubos sustabdė karą, kurį vasario pabaigoje pradėjo JAV ir Izraelis, tačiau derybose iki šiol nepavyko pasiekti ilgalaikio taikos susitarimo.
Atvirą konfliktą pakeitė žodžių karas, tačiau susidariusi aklavietė toliau slegia pasaulio ekonomiką, visus – nuo investuotojų iki ūkininkų – palikdama skausmingoje nežinomybės būsenoje.
Irano naujienų agentūra ISNA ketvirtadienį pranešė, kad A. Muniro vizito tikslas – tęsti „derybas ir konsultacijas“ su Irano valdžia, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Kitos Irano žiniasklaidos priemonės paskelbė tokį pat pranešimą.
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