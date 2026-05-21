Marco Rubio teigia, kad Kuba priėmė 100 mln. JAV dolerių vertės JAV pagalbos pasiūlymą

Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto M. Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės Valstijos trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudyste įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Rauliui Castro (Rauliui Kastro), įtampa padidėjo.
„Jie sako, kad jį (pasiūlymą) priėmė. Pažiūrėsime, ar tai reiškia, kad viskas pavyks“, – pareiškė M. Rubio žurnalistams Majamyje prieš išvykimą į NATO susitikimą Švedijoje.
„Nesuteiksime humanitarinės pagalbos, kuri patektų į jų karinės kompanijos, kurią jie turi, rankas. Jie paimtų tą pagalbą, parduotų ją dolerinėse parduotuvėse ir įsidėtų pinigus į savo kišenes“, – sakė M. Rubio.
JAV valstybės sekretorius – kubiečių kilmės amerikietis ir prisiekęs Havanos komunistinės vyriausybės priešas – teigė, kad Jungtinės Valstijos tikisi išvengti jėgos panaudojimo.
Jungtinių Valstijų sprendimas 94 metų amžiaus buvusiam Kubos lyderiui pateikti kaltinimus dėl dviejų orlaivių numušimo 1996 metais pakurstė spėliojimus, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) galėtų pasinaudoti šiais kaltinimais kaip pretekstu pulti salą ir jį suimti.
„Prezidentas visada turi galimybę daryti viską, kas reikalinga, siekiant palaikyti ir apsaugoti Jungtinių Valstijų nacionalinius interesus bei nacionalinį saugumą“, – sakė M. Rubio.
„Tačiau mes visada teikiame pirmenybę diplomatiniam sprendimui“, – pridūrė jis.
Visgi M. Rubio taip pat aiškiai pareiškė, kad Kuba, jo nuomone, kelia grėsmę.
„Kuba ne tik turi ginklų, kuriuos per daugelį metų įsigijo iš Rusijos ir Kinijos, bet ir priima Rusijos bei Kinijos žvalgybos pareigūnus savo šalyje, netoli nuo vietos, kur mes dabar stovime“, – sakė jis Majamyje.
„Taigi Kuba visada kėlė grėsmę Jungtinių Valstijų nacionaliniam saugumui“, – pažymėjo valstybės sekretorius.
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