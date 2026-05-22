 Marco Rubio: derybose su Iranu matyti teigiamų ženklų

Marco Rubio: derybose su Iranu matyti teigiamų ženklų

2026-05-22 07:10
Jūras Barauskas (DPA)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ketvirtadienį išreiškė atsargų optimizmą dėl diplomatinių pastangų užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad matyti pažangos ženklų, tačiau įspėjo, kad pernelyg didelių lūkesčių puoselėti nederėtų.

Marco Rubio
Marco Rubio / EPA-ELTA nuotr.

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Prieš išvykdamas į Švedijoje vyksiantį NATO susitikimą M. Rubio sakė, kad derybose matyti „teigiamų ženklų“. Tačiau jis pridūrė, kad nenori būti „pernelyg optimistiškas“.

M. Rubio taip pat pakartojo JAV vertinimą, kad Irano valdžios sistema „pati savaime yra šiek tiek susiskaldžiusi“, ir pabrėžė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas teikia pirmenybę sprendimui, kuris būtų priimtas derybų būdu.

„Tačiau jei nepavyks pasiekti palankaus susitarimo, prezidentas aiškiai pareiškė, kad turi ir kitų galimybių“, – sakė M. Rubio.

Po to, kai derybos dėl būdų galutinai užbaigti vasario pabaigoje JAV ir Izraelio pradėtą konfliktą įstrigo, D. Trumpas neseniai vėl ėmė grasinti kariniais smūgiais Iranui. Vėliau jis teigė, kad šios savaitės pradžioje atidėjo planuotą naują JAV ataką, nes vyksta rimtos derybos.

Kalbėdamas Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas pakartojo, kad Iranas privalo perduoti savo itin prisodrinto urano atsargas.

„Neleisime jiems jų pasilikti“, – sakė D. Trumpas.

Teherano turimų maždaug 400 kilogramų itin prisodrinto urano atsargų likimas derybose tapo vienu iš pagrindinių ginčytinų klausimų.

Šiame straipsnyje:
Marco Rubio
JAV
karas
Iranas
Izraelis
diplomatija

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