Macronas pasiūlė galimą Zelenskio ir Putino susitikimo vietą

Tiek V. Zelenskis, tiek V. Putinas po atskirų derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė esantys pasirengę tokiam susitikimui.
E. Macronas, kalbėdamas po pirmadienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimo, prie kurio vėliau prisijungė Europos lyderiai, pareiškė, kad Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimas turėtų įvykti Europoje.
„(Jį surengs) neutrali valstybė, galbūt Šveicarija – aš siūlau Ženevą – arba kita šalis“, – antradienį parodytame interviu Prancūzijos televizijai LCI sakė E. Macronas.
„Praėjusį kartą dvišalės derybos vyko Stambule“, – nurodė jis, turėdamas omenyje tris žemesnio lygio derybų tarp Rusijos ir Ukrainos etapus, vykusius Turkijoje nuo gegužės iki liepos.
E. Macronas užsiminė, jog Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) antradienį surengs susitikimą su kitais Ukrainos sąjungininkais, kad „informuotų juos apie tai, kas buvo nuspręsta“ Vašingtone dėl saugumo garantijų Ukrainai – tai buvo pagrindinė susitikimų su D. Trumpu tema.
„Iškart po to pradėsime konkretų darbą su amerikiečiais. Taigi, nuo rytojaus (antradienio) mūsų diplomatiniai patarėjai, ministrai, administracijos viršininkai pradeda darbą, kad išsiaiškintų, kas ir ką yra pasiruošę daryti“, – sakė jis.
E. Macronas, kalbėdamas apie tai, ar V. Zelenskis bus priverstas padaryti teritorinių nuolaidų Rusijai, pabrėžė, kad tai priklausys nuo pačios Ukrainos.
„Ukraina padarys tokių nuolaidų, kurios, jos nuomone, bus teisingos ir tinkamos“, – sakė jis.
Tačiau „būkime labai atsargūs kalbėdami apie teisinį pripažinimą“, akcentavo E. Macronas.
„Jei šalys (...) gali pasakyti „galime užimti teritoriją jėga“, (tai) atveria Pandoros skrynią“, – įspėjo Prancūzijos lyderis.