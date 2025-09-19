Macronai padavė į teismą žinomą JAV dešiniųjų pažiūrų influencerę

Pora JAV Delavero valstijoje pateikė 22 punktų ieškinį, kuriame kaltina C. Owens sąmoningai skleidžiant melagingus teiginius, įskaitant tai, kad Brigitte Macron gimė vyru.
„Turėsime dviejų ieškovų parodymus... bus pateikti mokslinio pobūdžio ekspertų liudijimai, kurie taip pat įrodys teiginių melagingumą“, – ketvirtadienį BBC sakė Macronų advokatas Tomas Clare‘as.
Pasak teismo dokumentų, kuriuos citavo kelios JAV žiniasklaidos priemonės, C. Owens ne tik atmetė Macronų raginimus atsiimti savo žodžius, bet ir eskalavo naujus melagingus teiginius, įskaitant tai, kad Brigitte ir Emmanuelis Macronai yra giminės.
Ieškinyje pora apibūdinama kaip pasaulinės žeminimo kampanijos, kuri yra „invazyvi, dehumanizuojanti ir labai neteisinga“, aukos. Tačiau net ir pateikus ieškinį C. Owens savo nuomonės nepakeitė.
T. Clare‘as teigė, kad teisme taip pat bus pateikti mokslinių ekspertų turimi įrodymai, tačiau nepatikslino, kokia forma jie bus pateikti.
„Aišku, kad šiai šeimai yra itin atgrasu eiti į teismą ir teikti šiuos įrodymus“, – sakė jis interviu BBC.
Jis pridūrė, kad ieškinys buvo pateiktas tik viską kruopščiai apsvarsčius. Buvo nuspręsta „paduoti į teismą patį didžiausią poveikį darantį ir garsiausiai kalbantį asmenį“.
36 metų C. Owens yra žymi dešiniųjų pažiūrų veikėja, turinti apie 5 mln. prenumeratorių „YouTube“ ir 7 mln. sekėjų platformoje „X“.
2024 m. Australijos vyriausybė uždraudė jai įvažiuoti į šalį, motyvuodama tuo, kad ji skelbia melagingus teiginius apie Holokaustą ir musulmonus.
