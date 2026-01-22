Donaldas Trumpas ir pokemonų taryba

Pirmuoju pokemonu D. Trumpo kolekcijoje tapo Venesuelos režimas. Pakako pašalinti Nicolasą Maduro ir likę žiauraus režimo veikėjai tapo klusniais JAV prezidento kišeniniais monstriukais.
Pasklido gandai, kad tokiu pat būdu D. Trumpas nori pajungti sau Irano režimą (tik be ajatolos jo viršūnėje) ir sustoti ties tuo neketina.
Paskelbus apie planus išplėsti tik ką sugalvotos Gazos taikos tarybos kompetencijas iki pasaulinio masto organizacijos, susidaro įspūdis, kad D. Trumpas surado greitesnį ir lengvesnį būdą pokemonams rinkti. Ir dar daryti tai taip, kad jie ne tik sulėktų į kišenę patys, bet dar už tai susimokėtų.
Prasidėjo svarstymai, kad JAV prezidentas kuria alternatyvą Jungtinėms Tautoms, tačiau Saro universiteto dėstytojas, politikos ir saugumo apžvalgininkas Aleksandras Fridmanas siūlo nepervertinti D. Trumpo sumanymo grandioziškumo ir poveikio pasauliui.
„Tinkamiausias tam apibūdinimas būtų gerbėjų arba net vasalų klubas, kuriame kažką sprendžia tik D. Trumpo balsas, o visi kiti gali jam pritarti ir duoti pinigų. Tenka atiduoti pagarbą D. Trumpo kaip finansininko talentui“, – sakė A. Fridmanas.
„Rimtesnės“ valstybės, kaip Prancūzija ir Norvegija, atsisakė šios „garbingos“ narystės. O Kanados ir Izraelio sutikimą veikiausiai diktuoja pragmatiškas noras nesipykti su D. Trumpu. Be to, Izraeliui tinka, kad narystės veikiausiai atsisakys praktiškai visos palestiniečius palaikančios šalys, o tai reiškia, kad „Gazos taryba bus be Gazos“, nors apskritai apie palestiniečių teritoriją šiame kontekste jau beveik nebekalbama.
Staiga atsirado trumpistų – oportunistų, galbūt pajutusių potencialią naudą, o galbūt tiesiog išsigandusių.
Anot A. Fridmano, natūralu, kad prie Tarybos jungiasi autentiški trumpistai, kaip kad Argentinos prezidentas Javieras Milei. Įdomiau yra tai, kad staiga atsirado trumpistų – oportunistų, galbūt pajutusių potencialią naudą, o galbūt tiesiog išsigandusių. Prie pastarųjų jis priskiria Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną ir Gudijos diktatorių Aliaksandrą Lukašenką.
„Vladimiras Putinas ėmėsi „svarstyti“ kvietimą, o štai jo artimi draugai iš posovietinės erdvės nieko nesvarstę jį paliko ir nulėkė pas D. Trumpą. Net A. Lukašenka, kuris šiaip jau pasižymi įpročiu imti milijardus iš kitų, o ne juos atidavinėti“, – ironizavo apžvalgininkas, pažymėdamas, kad pirmuosius D. Trumpo klubo narius „pasaulio lyderiais“ pavadintų tik labai lakios fantazijos žmogus ir tai savaime nemažai pasako apie šios organizacijos tarptautinį svorį.
Tuo metu Venesuelos pavyzdžio išgąsdintas A. Lukašenka, kuris tylėjo, kaip vandens į burną prisėmęs, protestų irane klausimu, renkasi pataikauti D. Trumpui, nors tai ir prieštarauja Rusijos ir kinijos interesams. Be to, Baltieji Rūmai nereikalauja pakeisti esamo Gudijos režimo.
