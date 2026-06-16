Lukašenka atsiprašė Zelenskio ir pareiškė, kad Kyjivui derėtų „nusiraminti“

Interviu metu kanalo „Al Arabiya“ žurnalistas paprašė A. Lukašenkos pakomentuoti Ukrainos pareigūnų ir karinių vadų pareiškimus apie Rusijos puolimo iš Baltarusijos teritorijos grėsmę.
Jis atsakė, kad tiek jis, tiek Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mano, jog įtraukti Baltarusiją į karą yra „visiškai nepriimtina“. Anot A. Lukašenkos, įtraukus Baltarusiją į karą būtų padaryta daugiau žalos nei atnešta naudos.
„Baltarusija yra labai pažeidžiama kariniu požiūriu, – teigė A. Lukašenka. – Nes viską, kas vyksta Baltarusijoje, Ukrainos kariuomenė aiškiai mato. Mes puikiai suprantame, kad mūsų pagrindiniai kritinės infrastruktūros – gamybos ir logistikos – objektai taptų puolimo taikiniu.“ Jis teigė, kad Ukraina neturi „absoliučiai nieko“ bijoti iš Baltarusijos.
A. Lukašenka pripažino, kad savo ankstesnėmis pastabomis apie V. Zelenskį galbūt „perlenkė lazdą“. Jis teigė, kad šias pastabas išsakė reaguodamas į Ukrainos pareiškimus ir grasinimus.
„Jei Vladimiras Aleksandrovičius [Zelenskis] įsižeidė, atsiprašau jo už tuos žodžius, – kalbėjo A. Lukašenka. – Galbūt nebuvo būtina [to sakyti], turint omenyje, kad jis juk kariauja. Galbūt man nereikėjo apie tai kalbėti taip griežtai. Bet kita vertus, jis turėtų suprasti – mes dažnai sakome, kad kaip pašauksi, taip ir atsilieps.“
Jis taip pat sakė, kad V. Zelenskiui derėtų būti atsargesniam ir apdairesniam, „nusiraminti“ ir nustoti „provokuoti baltarusius“.
Balandį V. Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijoje suaktyvėjo kariuomenės veikla, ir įspėjo, kad Rusija gali bandyti įtraukti šią šalį į karą. A. Lukašenka anksčiau teigė, kad karo nenori, tačiau yra pasirengęs į jį įstoti, jei Ukraina užpultų Baltarusiją.