 Londonas paskelbė sankcijas Sakartvelo verslininkams ir tanklaiviams

Londonas paskelbė sankcijas Sakartvelo verslininkams ir tanklaiviams

2025-09-19 17:10
BNS inf.

Jungtinė Karalystė (JK) penktadienį paskelbė sankcijas dviem Sakartvelo verslininkams dėl jų paramos Rusijos karui Ukrainoje ir dviem tanklaiviams, gabenusiems rusišką naftą.

Londonas paskelbė sankcijas Sakartvelo verslininkams ir tanklaiviams
Londonas paskelbė sankcijas Sakartvelo verslininkams ir tanklaiviams / Pixabay nuotr.

„JK paskelbė naujas sankcijas, nukreiptas prieš su Sakartvelu susijusius (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino neteisėto karo Ukrainoje rėmėjus“, – pranešė Užsienio reikalų ministerija, papildydama sankcijų, kurias ji paskelbė karo šalininkams nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį, sąrašą.

„Rusijos kariniam stabilumui silpnėjant, Kremlius vis dažniau ieško įgaliotinių trečiosiose šalyse, kad šie paremtų jos karo ir propagandos operacijas, taip pat ir Sakartvele“, – teigiama ministerijos pranešime.

Du tanklaiviai tapo taikiniu, nes gabeno rusišką naftą, kuriai taikomos Vakarų sankcijos, į vieną Sakartvelo uostą.

Sankcijos taip pat pritaikytos kartvelų politikui ir žiniasklaidos magnatui Levanui Vasadzei, kurį Londonas kaltina prorusiškos dezinformacijos skleidimu, ir verslininkui bei buvusiam Sakartvelo generaliniam prokurorui Otarui Parčaladzei, kuris, pasak JK, turi „plačius ryšius su Rusija“.

Šiame straipsnyje:
sankcijos sakartvelui

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų