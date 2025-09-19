Londonas paskelbė sankcijas Sakartvelo verslininkams ir tanklaiviams

„JK paskelbė naujas sankcijas, nukreiptas prieš su Sakartvelu susijusius (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino neteisėto karo Ukrainoje rėmėjus“, – pranešė Užsienio reikalų ministerija, papildydama sankcijų, kurias ji paskelbė karo šalininkams nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį, sąrašą.
„Rusijos kariniam stabilumui silpnėjant, Kremlius vis dažniau ieško įgaliotinių trečiosiose šalyse, kad šie paremtų jos karo ir propagandos operacijas, taip pat ir Sakartvele“, – teigiama ministerijos pranešime.
Du tanklaiviai tapo taikiniu, nes gabeno rusišką naftą, kuriai taikomos Vakarų sankcijos, į vieną Sakartvelo uostą.
Sankcijos taip pat pritaikytos kartvelų politikui ir žiniasklaidos magnatui Levanui Vasadzei, kurį Londonas kaltina prorusiškos dezinformacijos skleidimu, ir verslininkui bei buvusiam Sakartvelo generaliniam prokurorui Otarui Parčaladzei, kuris, pasak JK, turi „plačius ryšius su Rusija“.
