Londonas nusivylė derybomis su Briuseliu dėl ES gynybos

JK tvirtina, kad su ES nepavyko susitarti dėl stojimo mokesčio.
„Nors gaila, kad nepavyko užbaigti derybų dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo pirmajame SAFE programos etape, Jungtinės Karalystės gynybos pramonė vis tiek galės dalyvauti projektuose taikant SAFE trečiųjų šalių sąlygas“, – sakė JK santykių su ES ministras Nickas Thomas-Symondsas.
Europos Komisija (EK) nurodė, kad jos derybininkai konstruktyviai ir geranoriškai dalyvavo diskusijose dėl susitarimo su JK. EK pridūrė, kad JK vis dar gali dalyvauti iki 35 proc. Europos saugumo veiksmų programos (SAFE) viešųjų pirkimų.
ES centrinio biudžeto lėšomis remiamas SAFE, kurios vertė yra 150 mlrd. eurų, planas buvo baigtas rengti gegužę, kad valstybės narės galėtų patraukliomis sąlygomis gauti nemažas paskolas.
Valstybės suskubo prašyti suteikti paskolas po to, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo spaudžiamos NATO Europos narės pasirašė ambicingus naujus išlaidų tikslus.
Birželį Hagoje vykusiame NATO viršūnių susitikime buvo įsipareigota iki 2035 metų skirti 3,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) tiesioginėms karinėms išlaidoms ir dar 1,5 proc. platesnio masto su saugumu susijusioms išlaidoms.
Be SAFE paskolų programos, ES taip pat sušvelnino savo biudžeto taisykles, kad šalys galėtų laisviau leisti lėšas gynybai.
Programa turi griežtus reikalavimus, užtikrinančius, kad didžioji dalis pinigų būtų išleista ES pagamintiems ginklams, siekiant sustiprinti žemyno gynybos pramonę.
