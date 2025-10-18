Lenkijos premjeras: Europos parama Ukrainai dabar svarbesnė nei bet kada anksčiau

Penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) Baltuosiuose rūmuose priėmė savo kolegą iš Ukrainos Volodymyrą Zelenskį.
Tačiau D. Trumpas pareiškė, kad būtų per anksti duoti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pažymėjo, kad karas su Rusija tikriausiai galėtų būti užbaigtas ir be jų.
JAV prezidento nenoras perduoti raketų išaiškėjo praėjus dienai po to, kai jis ir Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu susitarė netrukus surengti naują savo susitikimą Vengrijos sostinėje.
Naujausi D. Trumpo komentarai dėl „Tomahawk“ neabejotinai nuvylė ukrainiečius. Pastarosiomis dienomis D. Trumpas neatmesdavo galimybės parduoti Kyjivui šių raketų, net V. Putinui įspėjus, kad toks žingsnis dar labiau padidintų įtampą tarp JAV ir Rusijos.
V. Zelenskis po penktadienio susitikimo taip pat kalbėjo, kad atėjo laikas ugnies nutraukimui ir deryboms. Jis tiesiogiai neatsakė į klausimą dėl to, kad D. Trumpas ragina Ukrainą atsisakyti savo teritorijų.
Skelbiama, kad po susitikimo Vašingtone Ukrainos prezidentas telefonu kalbėjosi su keliais Europos lyderiais, įskaitant D. Tuską.
„Po vakarykščių prezidento Zelenskio derybų Baltuosiuose rūmuose ir su Europos lyderiais vienas dalykas yra visiškai aiškus: Europos solidarumas su Ukraina prieš Rusijos agresiją šiandien yra svarbesnis nei bet kada anksčiau“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Lenkijos premjeras.
