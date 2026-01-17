Lenkijoje darbą pradeda pirmasis gyvūnų greitosios pagalbos automobilis

Pasak Varšuvos merijos, transporto priemonės įranga grindžiama sprendimais, paremtais greitosios medicinos pagalbos tarnybų patirtimi, ir yra visiškai pritaikyta veterinarijos reikalavimams.
Speciali įranga apima deguonies terapijos sistemą su reguliuojamu srautu, pritaikytą katėms ir mažiems bei dideliems šunims, galimybę suduoti vaistus inhaliacijos būdu, du deguonies terapijos transporto modulius atskirai šunims ir katėms, taip pat leidžiančius palaikyti saugią temperatūrą, neštuvus, veterinarinę ortopedinę lentą, transportavimo modulius su šildymo kilimėliais, apsaugą nuo slydimo ir smūgių, stebėjimo sistemą, leidžiančią stebėti gyvūnus per medicinos skyriuje sumontuotą kamerą, padidintą izoliaciją ir veiksmingą kabinos vėdinimą, svarbų gyvūnams, turintiems kvėpavimo takų problemų, taip pat plačią apšvietimo, temperatūros ir vėdinimo valdymo sistemą.
„Tai ne tik transporto, bet ir gelbėjimo priemonė. Naujasis greitosios pagalbos automobilis suteikia galimybę saugiai ir profesionaliai padėti gyvūnams kritiškiausiomis sąlygomis, situacijose, kai reiškia kiekviena minutė. Didžiuojamės, kad Varšuva šioje srityje nustato naujus standartus", – sakė projekto „Žalioji Varšuva“ koordinatorė Magdalena Mlochowska.
Varšuvos greitosios pagalbos automobilis naminiams gyvūnėliams yra pirmoji tokio tipo transporto priemonė Lenkijoje, kuria galės naudotis savivaldybės prieglauda. Ji leis išgelbėti gyvūnus dar jiems nepasiekus veterinarijos klinikos ir smarkiai sumažins komplikacijų riziką transportavimo metu.
Greitosios pagalbos automobiliu bus galima greitai evakuoti per eismo įvykius sužalotus gyvūnus, vežti dusulį, stiprų stresą, apsinuodijimą ar daugybinius organų sužalojimus patyrusius gyvūnus. Jis padės miesto sargybai, policijai ir kitoms komunalinėms tarnyboms veikti bei stabilizuoti gyvūnus, kurių gyvybei gresia pavojus, dar prieš nuvežant juos į veterinarijos kliniką.
