Lenkija patvirtino, kad kitąmet surengs Ukrainos atstatymo konferenciją

Jis nurodė, kad šį galutinį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Ukrainos pareigūnai.
Šiemet dviejų dienų Ukrainos atstatymo konferencija vyko Italijos sostinėje.
Konferencijos tikslas – paskatinti tarptautinius investuotojus prisidėti prie Ukrainos atstatymo.
Konferencija suteikia galimybę investuotojams susitikti, pasikalbėti ir užmegzti ryšius su ukrainiečių kolegomis, tikintis ne tik atstatyti, bet ir modernizuoti Ukrainą, taip pat padėti jai įgyvendinti būtinas reformas, reikalingas, kad ji būtų priimta į Europos Sąjungą (ES).
Ministras pridūrė, kad pasiruošimas kitų metų konferencijai jau prasidėjo.
W. Balczuno teigimu, Lenkija turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį remiant Ukrainos atsigavimą po karo ir formuojant būsimą Europos saugumo architektūrą.
