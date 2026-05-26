Lenkija ir Jungtinė Karalystė pasirašys gynybos sutartį

„Tai istorinis momentas, nes po to, kai Nansi pasirašėme sutartį su Prancūzijos Respublika, rytoj Lenkija pasirašys šią sutartį su Jungtine Karalyste“, – žurnalistams Varšuvoje sakė D. Tuskas.
Saugumo ir gynybos paktas, kurį D. Tuskas pasirašys su JK vyriausybės vadovu Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu), atveria kelią bendroms karinėms pratyboms ir dalijimuisi informacija, taip pat apims bendradarbiavimą kibernetinio ir sveikatos saugumo srityse, nurodė Lenkijos vyriausybė.
Lenkija – Europos Sąjungos (ES) ir NATO valstybė narė – rytuose ribojasi su Rusija, Baltarusija ir Ukraina.
Tačiau tokia geografinė padėtis reiškia, kad buvusiai Varšuvos pakto šaliai nestabilumas tapo realybe, teigė D. Tuskas.
„Atsižvelgiant į kaimynystę, tikrai ne mėnesiui, o metams“, – pridūrė jis.
Todėl Lenkijos gynybos paktai su Europos šalimis, kartu su aljansu su JAV, yra skirti garantuoti „visišką saugumą“, pridūrė jis.
Lenkija, daugiausiai gyventojų turinti NATO rytinio flango šalis, gynybai išleidžia daugiausiai aljanse – vien šiais metais daugiau nei 4,8 proc. savo bendrojo vidaus produkto.
Gegužės pradžioje Varšuva pasirašė paskolos sutartį su Europos Komisija (EK) kariuomenės ir ginklų pramonės modernizavimui finansuoti, pagal kurią gaus beveik 44 mlrd. eurų.
Praėjusiais metais Lenkija ir Prancūzija pasirašė draugystės ir glaudesnio bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytos gynybos ir savitarpio pagalbos sąlygos, kurias branduolinė valstybė Prancūzija taiko tik savo artimiausiems sąjungininkams.
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