 Lenkija dėl Holokausto muziejaus įrašo iškvietė Izraelio ambasadorių

Lenkija dėl Holokausto muziejaus įrašo iškvietė Izraelio ambasadorių

2025-11-24 19:42
BNS inf.

Lenkijos užsienio reikalų ministras pirmadienį iškvietė Izraelio ambasadorių dėl Jeruzalėje esančio Holokausto memorialo „Yad Vashem“ įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame teigiama, kad Lenkija buvo pirmoji šalis, kurioje Antrojo pasaulinio karo metais žydai buvo priversti nešioti skiriamąjį ženklą.

Lenkija dėl Holokausto muziejaus įrašo iškvietė Izraelio ambasadorių
Lenkija dėl Holokausto muziejaus įrašo iškvietė Izraelio ambasadorių / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Sekmadienį paskelbtame muziejaus įraše buvo minimos 1939 metų antisemitinio įsakymo metinės, tačiau jame nebuvo paminėta, kad Lenkija tuo metu buvo okupuota nacistinės Vokietijos, ir tai sukėlė piktą Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio (Radoslavo Sikorskio) reakciją.

Nepaisant griežtų Lenkijos vadovų protestų, „klaidinanti publikacija nebuvo ištaisyta“, rašė R. Sikorskis socialiniame tinkle „X“.

„Nusprendžiau iškviesti Izraelio ambasadorių į Užsienio reikalų ministeriją“, – rašė jis anglų kalba.

Tekste nėra teigiama, kad Lenkija primetė žydams Dovydo žvaigždės simbolį, tačiau dėl netikslumo memorialas sulaukė daug kritikos.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas netgi užsiminė, kad tai „galbūt buvo ne klaida, o sąmoningas veiksmas“.

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras (Macejus Vevioras) taip pat išreiškė susirūpinimą dėl sąmoningo veiksmo, atsižvelgiant į tai, kad „Yad Vashem“ netrukus planuoja atidaryti filialą Vokietijoje“.

„Nuoširdžiai tikimės, kad ši melaginga ir istoriškai netiksli informacija neturi nieko su tuo bendra“, – pridūrė jis, leisdamas suprasti, kad „Yad Vashem“ bando sumenkinti nacistinės Vokietijos atsakomybę.

Taip pat „X“ Aušvico memorialo – nacių okupuotoje Lenkijoje įkurtos koncentracijos stovyklos, kurioje 1940–1945 metais žuvo milijonas Europos žydų – paskyroje primenama, kad „būtent Vokietija įvedė ir įgyvendino šį antisemitinį įstatymą“.

Atsakydamas į tai, „Yad Vashem“ vadovas Dani Dayanas (Danis Dajanas) „X“ parašė: „Lenkija iš tiesų buvo okupuota Vokietijos. Tai aiškiai atsispindi mūsų medžiagoje. Bet koks kitoks aiškinimas neteisingai interpretuoja mūsų įsipareigojimą siekti tikslumo.“

Socialiniuose tinkluose paskelbtame tekste teigiama, kad „1939 metų lapkričio 23 dieną Generalgubernijos gubernatorius Hansas Frankas išleido įsakymą, pagal kurį visi žydai nuo 10 metų amžiaus privalo nešioti ant dešinės rankos 10 cm pločio balto audinio apyrankę su mėlyna Dovydo žvaigžde“.

„Generalgubernija“ buvo nacių administracija okupuotoje Lenkijoje.

H. Frankas Niurnbergo procese buvo nuteistas mirties bausme ir 1946 metais pakartas.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Izraelio ambasadorius
Holokausto muziejaus įrašas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų