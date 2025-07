Lenkai ieško nacių „aukso traukinio“

Pasak legendos, vokiečių traukinys su pagrobtu auksu, pavogtais meno kūriniais ir slaptais dokumentais išvyko iš Breslau miesto (dabar Vroclavas) paskutiniais Antrojo pasaulinio karo mėnesiais. Kalbama, kad jis dingo netoli dabartinio Lenkijos miesto Valbžycho. Vis dėlto nepaisant vėlesnių pastangų jį surasti, jokių fizinių pėdsakų niekada nebuvo aptikta.

Susidomėjimas šia viena didžiausių Antrojo pasaulinio karo neįmintų mįslių pasiekė viršūnę 2015 m., kai lobių ieškotojų komanda pareiškė aptikusi dingusio traukinio buvimo vietą netoli miesto. Galiausiai paieška nebuvo sėkminga, tačiau viltys vėl atgimė, kai tyrimų grupė, pasivadinusi „Aukso traukiniu 2025“, pranešė praėjusį mėnesį jį radusi užblokuotame požeminiame tunelyje Pelėdų kalnų miškuose Žemutinėje Silezijoje.

Leidimas gautas

Grupė pateikė oficialų prašymą tęsti tyrimą ir gavo Valstybinės miškų komisijos leidimą atlikti pirmąjį žvalgomųjų tyrimų etapą. Tai apimtų teritorijos skenavimą metalo detektoriais, siekiant pašalinti visus metalinius objektus iš tyrimų vietos.

Savo keturių žingsnių veiksmų planą grupė paviešino feisbuke, tačiau pridūrė, kad valdžios institucijos aplinkosaugos sumetimais atmetė ketvirtąjį etapą, per kurį ketinta kasinėti kalvą. Nepaisant to, grupė tikisi, kad dar du pagrindiniai paieškos etapai ateityje bus patvirtinti. Per juos būtų nukirsta 60 medžių, kad būtų galima atlikti geofizinius žemės tyrimus ir patvirtinti trijų vagonų buvimą bei įtaisyti į tunelį kamerą vizualiniams duomenims rinkti.

Svarbiausia – nustatyti tiesą

„Išsikėlėme vieną tikslą: atskleisti istorinę tiesą, o ne siekti šlovės, pinigų ar garbės“, – sakoma grupės įraše feisbuke. Grupė tvirtina siekianti nustatyti tiesą „apie Trečiojo Reicho veiklą šiame regione, nusikaltimų mastą ir nežmonišką priverstinio darbo išnaudojimą“.

Karo metais naciai Pelėdų kalnuose nutiesė didžiulį tunelių tinklą, tik trečdalis jo, manoma, yra atrastas. Šių tunelių, kuriuos iškasė tūkstančiai vergais paverstų darbininkų, paskirtis niekada nebuvo galutinai nustatyta, nors dauguma istorikų sutinka, kad jie turėjo būti naudojami įvairiems tikslams: nacių elitui pasislėpti, kaip požeminės gamyklos vadinamiesiems stebuklingiems ginklams gaminti ir kaip pagrobtų lobių saugykla.

Tamsiausi praeities puslapiai

Grupė teigia aptikusi traukinį būtent viename iš šių anksčiau nepažymėtų tunelių ir yra įsitikinusi, kad „šio tunelio ir trijų vagonų atradimas žymi tamsiausių Žemutinės Silezijos istorijos puslapių atskleidimo pradžią“.

Grupė teigia užbaigusi tyrimą, kurio rezultatai nekelia jokių abejonių, lieka tik atlikti tai patvirtinantį testavimą, naudojant neginčijamus metodus.

„Būkite kantrūs. Istorijos nepasuksi atgal. Atėjo laikas patraukti Vokietiją atsakomybėn už tai, kas čia buvo padaryta“, – sakoma grupės įraše feisbuke.