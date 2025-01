Latvijos prezidentas: Trumpo prezidentavimas atneš didelių dilemų

Anot jo, iki šiol bendradarbiavimas su JAV buvo labai geras ir stabilus, nepriklausomai nuo to, kurios partijos atstovas šeimininkavo Baltuosiuose rūmuose. E. Rinkevičius įsitikinęs, kad šis bendradarbiavimas bus tęsiamas.

Tuo pat metu laukia labai rimtas darbas daugeliu klausimų. Kiekvieną kartą, kai pareigas pradeda eiti naujas JAV prezidentas, reikia dėti diplomatines pastangas, kad būtų priminti mums svarbūs dalykai, sakė Latvijos valstybės vadovas.

Be to, reikės spręsti gana rimtas dilemas, sakė prezidentas. Pavyzdžiui, manoma, kad JAV pasitrauks iš Paryžiaus klimato susitarimo. Be Jungtinių Valstijų daugelio susitarimo tikslų nepavyks pasiekti.

Europos Sąjungos (ES) ekonomikos taip pat laukia galimi tarifai, kurie atsilieps ir mums, sakė E. Rinkevičius.

Taip pat iškils gynybos išlaidų klausimas. Prezidento nuomone, Latvija turi apsvarstyti galimybę skirti gynybai 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). „Aš, žinoma, matau, kad mūsų dabartiniai poreikiai, bent jau kaip man buvo pranešta, viršija 4 proc. BVP“, – sakė jis, pripažindamas, kad Latvija galėtų labiau priartėti prie 5 proc. Vyriausybė dirba šiuo klausimu. Jis vasario mėnesį bus svarstomas Nacionalinio saugumo taryboje.

E. Rinkevičius šiek tiek nerimauja dėl to, kad ne visi sąjungininkai europiečiai būtent taip žiūri į gynybos išlaidų didinimą.

Prezidentas prognozuoja, kad šie metai bus gana neapibrėžti ir neramūs. Latvijos diplomatija ir politikai tiek Baltijos šalyse, tiek Europoje turės dėti daug pastangų, kad būtų užmegzti protingi santykiai. „Tačiau daug kas pasikeis“, – pridūrė jis.

Kaip jau buvo pranešta, pirmadienį Vašingtone įvyks išrinktojo JAV prezidento D. Trumpo inauguracija.