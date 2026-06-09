Kubos prezidentas nurodė „tris scenarijus“, kurių gali imtis JAV

Miguelio Diazo-Canelio pastabos Ispanijos skaitmeniniam naujienų portalui „elDiario.es“ pasirodė jo šaliai susiduriant su aštrėjančia ekonomine krize dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo kampanijos, apimančios degalų blokadą ir sankcijų griežtinimą.
„Jie stato už tris scenarijus“, – sakė M. Diazas-Canelis.
„Vienas scenarijus – per ekonominį smaugimą išprovokuoti socialinius neramumus, kad tie socialiniai neramumai vėliau suteiktų jiems galimybę, prisidengiant humanitarine pagalba, įsikišti“, – teigė jis.
Antrasis – „tęsti prievartinį dialogą su Kuba, naudojant maksimalų spaudimą, siekiant užvaldyti Kubos ekonomiką, ekonomiškai okupuoti šalį ir kad tai vėliau suteiktų jiems galimybę išprovokuoti politinės sistemos pokyčius, o tai yra galutinis Jungtinių Valstijų tikslas“.
Pastarosiomis savaitėmis Jungtinės Valstijos darė spaudimą kelioms užsienio įmonėms sustabdyti savo veiklą Kuboje, grasindamos sankcijomis visiems, sudarantiems sandorius su valstybinėmis įmonėmis.
Jos taip pat pritaikė naujas sankcijas M. Diazui-Caneliui ir jo šeimai, taip pat Castro šeimos nariams.
„Trečiasis scenarijus yra karinė agresija“, – pridūrė M. Diazas-Canelis, pabrėždamas, kad visas tris galimybes minėjo D. Trumpas ir jos „nuolat skamba JAV valstybės sekretoriaus žodžiuose“, turėdamas omenyje Marco Rubio, kuris pats yra kubiečių kilmės amerikietis.
Susidūrus su galimais kariniais veiksmais, M. Diazas-Canelis gynė Kubos teisę ruoštis gintis taip, „kad nebūtų jokių netikėtumų“ ar „pralaimėjimo“.
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