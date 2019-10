Kremlius: IS lyderio mirtis gali reikšti D. Trumpo indėlį į kovą su terorizmu

Jeigu pasitvirtins JAV pareiškimas, kad „Islamo valstybės“ teroristinės grupuotės (IS, uždrausta Rusijoje) lyderis Abu Bakras al-Baghdadis žuvo, JAV prezidentas Donaldas Trumpas bus svariai prisidėjęs prie kovos su tarptautiniu terorizmu, sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Jei ši informacija (apie A. B. al-Baghdadio mirtį) iš tiesų pasitvirtins, galėsime kalbėti apie reikšmingą JAV prezidento indėlį į kovą su tarptautiniu terorizmu“, – teigė D. Peskovas.

D. Peskovas pridūrė, kad Rusijos kariuomenė iš tiesų matė JAV lėktuvus ir dronus toje srityje.

JAV vadovas D. Trumpas spalio 27 d. pareiškė, kad IS lyderis A. B. al-Baghdadis žuvo per JAV specialiųjų pajėgų operaciją Sirijoje. Pasak D. Trumpo, taip pat žuvo daugybė IS džihadistų, o A. B. al-Baghdadis žuvo detonavęs savižudžio liemenę, kai jį tunelyje įkalino JAV pajėgos.

D. Trumpas taip pat padėkojo Rusijai, Irakui, Sirijai ir Turkijai už jų pagalbą. Tuo metu sekmadienį Rusijos gynybos ministerija skelbė neturinti jokių patikimų įrodymų, kad IS lyderis negyvas. Tarptautinė bendruomenė IS lyderio eliminavimą pavadino svarbiu, bet ne esminiu žingsniu, ir pabrėžė būtinybę tęsti kovą su terorizmu.

A. B. al-Bagdadis jau anksčiau ne kartą buvo skelbtas mirusiu.