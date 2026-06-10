Kongresas patvirtino milijardų skyrimą Trumpo migracijos politikai

Po Senato atitinkamam įstatymo projektui 214 balsais „už“ ir 2012 „prieš“ buvo pritarta ir Atstovų Rūmuose. Dabar jį dar turės pasirašyti F. Trumpas.
Įstatymas numato beveik 70 mlrd. dolerių (per 60 mlrd. eurų), be kita ko, Imigracijos tarnybos (ICE) bei Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos (CBP) finansavimui iki 2029 m.
Tai leis D. Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvią deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du JAV piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
Tada Kongrese kilo ginčas dėl Krašto saugumo departamento, kuriam pavaldžios migracijos institucijos, biudžeto. To pasekmė buvo dalinis vyriausybės uždarymas. Pavasarį kelis mėnesius trukęs ginčas didžiąja dalimi buvo sureguliuotas, nors dėl tolesnio lėšų skyrimo ICE ir CBP demokratai ir respublikonai tuomet susitarimo nepasiekė.
Respublikonai dabar pasinaudojo specialia procedūra Kongrese („Reconciliation“), kad užtikrintų lėšas migracijos institucijoms ir be demokratų pritarimo.
Pilietinių teisių organizacija „American Civil Liberties Union“ (ACLU) tai sukritikavo jau praėjusios savaitės pabaigoje, kai įstatymas buvo priimtas Senate. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad jau pernai lėšos Krašto saugumo departamentui buvo skirtos per tokią specialią procedūrą.
„Prezidento D. Trumpo sąjungininkai Kongrese vėl apeina įprastas parlamentines procedūras“, – pranešime teigė Kate Voigt iš ACLU.
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