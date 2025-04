Kinų internetinės parduotuvės „Temu“ ir „Shein“ įsitraukia į prekybos karą su JAV

Pranešimas pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo bandymų naikinti prekybos disbalansą tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų įvedant didžiulius muitus iš Kinijos importuojamoms prekėms.

„Temu“, kuri priklauso Kinijos e. prekybos kompanijai „PDD Holdings“, ir „Shein“, kurios būstinė dabar yra Singapūre, atskiruose, bet beveik identiškuose pranešimuose nurodė, kad jų darbo išlaidos išaugo dėl pastaruoju metu padarytų pasaulinės prekybos taisyklių pakeitimų ir įvestų muitų.

Abi kompanijos sako, kad nuo balandžio 25-osios koreguos kainas, bet nė viena jų nepateikė detalių dėl didinimo masto. Neaišku, kodėl konkurentės savo e. parduotuvėse paskelbė kone identiškus pranešimus.

Nuo to laiko, kai pradėjo dirbti Jungtinėse Valstijose, „Shein“ ir „Temu“ kelia daug galvos skausmo vakariečių kompanijoms, nes siūlo prekes itin žemomis kainomis.

D. Trumpas įvedė 145 proc. muitus daugumai Kinijoje pagamintų prekių, be to, nusprendė atšaukti išimtį, pagal kurią mažiau nei 800 dolerių (704 eurų) vertos prekės į JAV gali būti vežamos be muitų. Tai paveikė abiejų minimų platformų verslo modelius.

E. prekybos kompanijos labiausiai naudodavosi minėta išimtimi. D. Trumpas šį mėnesį pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo nuo gegužės 2-osios panaikina šią „de minimis“ išimtį prekėms iš Kinijos ir Honkongo – joms bus taikomas 145 proc. importo mokestis.

Pagal išimtį, kurios jau netrukus neliks, į JAV kasdien atkeliauja iki 4 mln. mažos vertės siuntinių, daugiausia iš Kinijos.

JAV politikai, teisėsaugos agentūros ir verslo grupės dėjo lobistines pastangas dėl išimties panaikinimo ir vadino ją spraga, suteikiančia pranašumą nebrangioms kiniškoms prekėms ir galimybę patekti į šalį nelegaliems vaistams bei klastotėms.

„Shein“ bendradarbiaudama su nuomonės formuotojais pardavinėja nebrangius drabužius, kosmetiką ir aksesuarus, visų pirma taikydamasi į jaunų moterų grupę. „Temu“, kuri savo prekių reklamas skelbia internete, asortimentas platesnis, apimantis ir namų ūkio prekes, humoristines dovanas, smulkius elektronikos prietaisus.

Lapkritį JAV e. prekybos milžinė „Amazon“ atidarė internetinę nebrangių, mažiau nei 20 dolerių (17,6 euro) kainuojančių elektronikos ir kitų prekių parduotuvę. Daug prekių joje primena „Shein“ ir „Temu“ e. parduotuvėse paprastai matomų prekių tipus.

Pranešimuose klientams apie būsimą kainų didėjimą „Shein“ ir „Temu“ ragina klientus apsipirkti artimiausiomis dienomis.

„Turime atsargų ir esame pasirengę užtikrinti, kad jūsų užsakymai šiuo metu sklandžiai atkeliautų, – sakoma „Temu“ pareiškime. – Darome viską, ką galime, kad išlaikytume mažas kainas ir iki minimumo sumažintume poveikį jums.“