Kandidatai į JK premjerus per debatus susirėmė dėl „Brexit“ pažadų

Į Jungtinės Karalystės premjero postą kandidatuojantys Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) ir Jeremy Huntas (Džeremis Hantas) per antradienį vykusius piktus televizijos debatus susirėmė dėl savo „Brexit“ pažadų.

Favoritu vėliau šį mėnesį pakeisti premjero poste Theresą May (Terezą Mei) laikomas B. Johnsonas rinkėjams žada bet kokiu atveju išvesti šalį iš Europos Sąjungos spalio 31 dieną.

Tačiau per pirmuosius ir vienintelius tiesioginius kandidatų į premjerus debatus J. Huntas apkaltino savo konkurentą nesant atvirą dėl rizikos palikti bloką neturint susitarimo su Briuseliu.

„Jei norime sėkmingo „Brexit“, (kalbame) ne apie aklą optimizmą, o supratimą detalių, dėl kurių gausime tinkamą šaliai susitarimą“, – pareiškė užsienio reikalų sekretorius J. Huntas.

Buvęs Londono meras ir J. Hunto pirmtakas Užsienio reikalų ministerijos vadovo poste B. Johnsonas garsėja savo retorika ir pokštais, tačiau yra kritikuojamas dėl savo miglotų planų, jei užimtų ministro pirmininko pareigas.

Jis atsikirto, kad „patyrėme pakankamai pralaimėjimų“, ir pareiškė padėsiantis Britanijai „atgauti savo išskirtinumą“ bei išeiti „iš pražūties rato“.

Balsavimo biuleteniai jau išsiųsti maždaug 160 tūkst. valdančiosios Konservatorių partijos narių, kurie išrinks naująjį savo lyderį, automatiškai tapsiantį JK premjeru. Balsavimo rezultatai bus paskelbti liepos 23-ąją.

Remiantis naujausios „YouGov“ apklausos rezultatais, 74 proc. torių palaiko B. Johnsoną, tačiau per valandos trukmės per televiziją ITV transliuotus debatus J. Huntas pademonstravo, kad nežada pasiduoti be kovos.

Antradienio vakarą J. Huntas nekart pertraukė savo priešininką ir kritikavo jį už tai, kad vengė atsakyti į kai kuriuos klausimus, įskaitant ir klausimą, ar atsistatydintų, jei „Brexit“ neįvyktų kaip žadėta.

B. Johnsonas, sukėlęs nemažai pasipiktinimo Briuselyje dėl savo perdėtų pareiškimų apie ES prieš 2016-ųjų „Brexit“ referendumą, pateikė sau būdingą lengvabūdišką atsakymą.

„Nenoriu suteikti ES perspektyvos, kad jie gali paskatinti mano atsistatydinimą nepritardami susitarimui“, – pareiškė kandidatas į JK premjerus.

„Brexit“ be susitarimo kaina

Abu kandidatai tvirtina galintys persiderėti dėl JK pasitraukimo iš ES sąlygų, kurias Th. May suderino su Briuseliu ir kurias keliskart atmetė britų parlamentas. Dėl to premjerė buvo priversta dukart atidėti „Brexit“.

ES savo ruožtu tvirtina, kad dėl susitarimo naujų derybų nebus, o tiek J. Huntas, tiek B. Johnsonas sako, kad prireikus išves JK iš Bendrijos be jokio susitarimo.

B. Johnsonas pareiškė, kad siekdamas sušvelninti „Brexit“ be susitarimo poveikį panaudotų 39 mln. svarų (43 mln. eurų), skirtų apmokėti „skyrybų“ su bloku sąskaitą, ir teigė, kad, tinkamai suplanavus, JK pasitraukimas iš ES be susitarimo būtų „itin nebrangus“.

Jis kritikavo J. Huntą už tai, kad šis atsisakė atmesti idėją dar kartą atidėti „Brexit“, o pats pasiūlė sustabdyti JK parlamento darbą, jei įstatymų leidėjai mėgintų užkirsti kelią šalies išstojimui iš bloko be susitarimo.

B. Johnsono teigimu, nesant realios grėsmės, kad Londonas pasitrauks, ES „nežiūrės į mus rimtai“.

„Terminas atneš susitarimą“, – pridūrė jis.

Diplomatinis ginčas

„Brexit“ yra didžiausias Th. May įpėdinio laukiantis iššūkis, keliantis daug nerimo daugumai Konservatorių partijos narių.

Tačiau tiek B. Johnsonas, tiek J. Huntas buvo įtraukti į retą diplomatinį ginčą su artimiausia JK sąjungininke JAV.

Britų ambasadoriaus tiesmuki pareiškimai savaitgalį nutekintoje diplomatinėje korespondencijoje išprovokavo piktų JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žinučių virtinę socialiniame tinkle „Twitter“.

J. Huntas kiek anksčiau pareiškė, kad JAV prezidentas elgiasi „nepagarbiai“ ir yra neteisus kritikuodamas JK vyriausybę bei ambasadorių Kimą Darrochą (Kimą Darošą).

Per debatus B. Johnsonas pasmerkė diplomatinės korespondencijos nutekinimą, bet nepalaikė J. Hunto pažado palikti K. Darrochą jo poste.

B. Johnsonas taip pat pabrėžė savo santykius su Baltaisiais rūmais ir sakė nemanantis, kad „jis (D. Trumpas) pasielgė teisingai,.. bet mūsų santykiai su JAV yra fantastiškai svarbūs“.