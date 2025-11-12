Kanada paskelbė naujas sankcijas Rusijos dronams ir energetikos sektoriui

Apie naujausias Kanados sankcijas paskelbta tuo metu, kai šalyje vieši Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Šios priemonės taip pat turėtų paliesti infrastruktūrą, kuri, pasak Kanados, naudojama kibernetinėms atakoms prieš Ukrainą rengti, bei Rusijos vadinamąjį šešėlinį laivyną.
Kremliaus šešėlinis laivynas – tai senstančių tanklaivių tinklas, kurį Rusija naudoja savo naftai ir dujoms gabenti, apeidama Didžiojo septyneto (G-7) nustatytą kainų ribą, kuri iš pradžių buvo įvesta siekiant sumažinti šalies pajamas.
„Kanada ir toliau užtikrins, kad Rusijos veiksmai neliktų nenubausti“, – žurnalistams sakė Kanados užsienio reikalų ministrė.
Kanados ir Ukrainos ministrai surengė derybas G-7 užsienio reikalų ministrų susitikimo, vykstančio netoli garsiojo Niagaros krioklio, metu.
A. Sybiha žurnalistams teigė, kad G-7 užsienio reikalų ministrų susitikimas turėtų būti sutelktas į Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumų stiprinimą. Jis taip pat paragino G-7 šalis mobilizuoti tolesnę paramą Kyjivo dronų ir oro gynybos gamybai.
A. Anand nurodė, kad naujosios Kanados sankcijos yra pirmosios, nukreiptos prieš „IT infrastruktūrą, naudojamą Rusijos hibridinėse strategijose prieš Ukrainą“.
Tarp naujausių sankcijų taikinių – Rusijos suskystintų gamtinių dujų (SGD) pramonė.
