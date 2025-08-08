Kambodžos premjeras Donaldą Trumpą nominavo Nobelio taikos premijai gauti

Praėjusį mėnesį per penkias dienas trukusius Kambodžos ir Tailando karo veiksmus žuvo mažiausiai 43 žmonės, teritoriniam ginčui peraugus į pasienio susirėmimus.
Praėjusią savaitę po D. Trumpo skambučių ir Malaizijos ministro pirmininko Anwaro Ibrahimo (Anvaro Ibrahimo) – regioninio bloko ASEAN pirmininko – bei Kinijos derybininkų delegacijos tarpininkavimo buvo sudarytos paliaubos.
Norvegijos Nobelio komitetui adresuotame Kambodžos ministro pirmininko Hun Maneto laiške sakoma, kad jis norėtų nominuoti D. Trumpą „už jo istorinį indėlį skatinant taiką pasaulyje“.
„Prezidentas Trumpas – nepaprastas valstybininkas su įsipareigojimu spręsti konfliktus ir užkirsti kelią katastrofiškiems karams pasitelkiant vizionierišką ir novatorišką diplomatiją. Jis neseniai tai įrodė prisiimdamas lemiamą vaidmenį tarpininkaujant dėl neatidėliotinų ir besąlygiškų paliaubų tarp Kambodžos ir Tailando“, – teigiama laiške.
„Ši savalaikė intervencija, kuri užkirto kelią potencialiai pražūtingam konfliktui, buvo gyvybiškai svarbi, nes padėjo išvengti didelio masto žmonių aukų ir padėjo atkurti taiką“, – sakoma jame.
Norvegijos Nobelio komitetas neskelbia šios premijos nominantų sąrašo.
Tačiau kandidatų sąrašas sudaromas iki sausio 31-osios, o paskelbiamas paprastai tų metų spalį.
Dešimtys tūkstančių žmonių gali siūlyti kandidatus Nobelio komitetui, įskaitant įstatymų leidėjus, ministrus, tam tikrus universitetų profesorius, buvusius laureatus ir pačius komiteto narius.
Šio prestižinio apdovanojimo paminėjimas tapo kai kurių užsienio lyderių diplomatinio palankumo D. Trumpui, kuris pabrėžia savo, kaip tarpininko dėl pasaulinės taikos vaidmenį, ženklu.
D. Trumpą Nobelio taikos premijai jau nominavo Pakistanas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu).
Kambodžai ir Tailandui grėsė dideli JAV muitai jų eksportui, kai D. Trumpas įsikišo į konfliktą, kuris buvo daugiausiai aukų pareikalavęs jų pasienio regione per daugiau nei dešimtmetį.
Praėjusią savaitę jos užsitikrino sumažintus 19 proc. muitus, išvengdamos 36 proc. tarifo, kuriuo jis grasino abiem šalims.
