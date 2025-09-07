 JT: 88 pašto operatoriai dėl muitų sustabdė paslaugų teikimą JAV

JT: 88 pašto operatoriai dėl muitų sustabdė paslaugų teikimą JAV

2025-09-07 00:06 kauno.diena.lt inf.

 Vašingtonui įvedus naujus muitus, pašto siuntų srautas į Jungtines Valstijas sumažėjo daugiau nei 80 procentų, o 88 pašto operatoriai visame pasaulyje visiškai arba iš dalies sustabdė paslaugų teikimą, šeštadienį pranešė Pasaulinė pašto sąjunga (UPU).

JT: 88 pašto operatoriai dėl muitų sustabdė paslaugų teikimą JAV
JT: 88 pašto operatoriai dėl muitų sustabdė paslaugų teikimą JAV / AFP nuotr.

Ši specializuota Jungtinių Tautų (JT) agentūra, kuri organizuoja, koordinuoja ir plėtoja tarptautinius pašto ryšius visame pasaulyje, stengiasi „greitai sukurti naują techninį sprendimą, kuris padės vėl pradėti siųsti paštą į Jungtines Valstijas“, pareiškime pažymėjo UPU generalinis direktorius Masahiko Metoki (Masahikas Metokis).

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija liepos pabaigoje paskelbė, kad nuo rugpjūčio 29-osios panaikina mokesčių lengvatą į Jungtines Valstijas įvežamoms mažoms siuntoms.

Po šio sprendimo įvairių šalių, įskaitant Australiją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją, Indiją, Italiją ir Japoniją, pašto paslaugų teikėjai paskelbė, kad dauguma siuntų, siunčiamų į Jungtines Valstijas, nebebus priimamos.

Pasak UPU, iš duomenų, kuriais per agentūros elektroninį tinklą keičiasi pašto operatoriai, matyti, kad siuntų srautas į Jungtines Valstijas rugpjūčio 29-ąją, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 81 procentu.

„Be to, 88 pašto operatoriai pranešė UPU, kad jie sustabdė kai kurių arba visų pašto paslaugų teikimą JAV (adresais), kol bus rastas sprendimas“, – teigiama agentūros pranešime.

Ilgame šių operatorių sąraše yra, pavyzdžiui, Vokietijos „Deutsche Post“, Didžiosios Britanijos „Royal Mail“ ir du operatoriai Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Šveicarijos sostinėje Berne įsikūrusi UPU buvo įkurta 1874 metais ir vienija 192 valstybes nares. Siekdama užtikrinti sklandų pašto tarnybų darbą visame pasaulyje, agentūra nustato taisykles ir teikia rekomendacijas paslaugų gerinimui.

Šiame straipsnyje:
nauji muitai
JAV
Pasaulinė pašto sąjunga
paslaugų teikimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų