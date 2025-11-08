JK teismas britą nuteisė kalėti 7 metus už bandymus šnipinėti Rusijai

Howardas Phillipsas (Hovardas Filipsas) šiemet buvo nuteistas už tai, kad 2023–2024 metais užmezgė ryšį su užsienio žvalgybos tarnybomis ir siūlė savo pagalbą.
Jis sutiko padėti dviem numanomiems Rusijos agentams „Sašai“ ir „Dimai“ ir perdavė tuometinio gynybos sekretoriaus Granto Shappso (Granto Šapso) asmeninę informaciją, įskaitant jo adresą, telefono numerį ir privataus lėktuvo buvimo vietą.
Paaiškėjo, kad „Saša“ ir „Dima“ buvo britų žvalgybos pareigūnai, dirbę po priedanga. H. Phillipsas buvo sulaikytas 2024 metų gegužę.
Skelbiant nuosprendį teisėja Bobbie Cheema-Grubb (Bobi Čima Grub) sakė, kad H. Phillipsas buvo „protingas žmogus, turėjęs iškreiptą suvokimą apie tai, koks jis esąs svarbus“. Pasak jos, vyras elgėsi neatsargiai, siekdamas asmeninės finansinės naudos.
„Buvote pasiruošęs išduoti savo šalį dėl pinigų (...) Rimtai rizikavote ir jums nerūpėjo, kokią žalą padarėte“, – sakė B. Cheema-Grubb.
Jo buvusi žmona Amanda Phillips (Amanda Filips) teismo salėje sakė, kad H. Phillipsas „svajodavo būti kaip Džeimsas Bondas“ ir žavėjosi filmais apie šnipus.
Jo advokatas teigė, kad kaltinamojo veiksmuose būta „fantazijos elemento“. Teismas jį apibūdino kaip „pasiklydusią sielą“ ir „ekscentrišką fantazuoją, kurio gyvenimas buvo prastas“.
Tačiau teisėja teigė, kad H. Phillipsas taip pat buvo „pasiruošęs įvykdyti šnipinėjimo Rusijai nusikaltimą“, ir pridūrė, kad jo byla turėtų būti įspėjimas kitiems, pasiruošusiems padaryti tą patį.
Liepą rašytiniame pareiškime apie bylą G. Shappsas teigė esąs šokiruotas įvykių, sukrėtusių tiek jį, tiek jo šeimą.
