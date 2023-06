JK skelbia planą sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų trūkumui išspręsti

Valstybės finansuojamai NHS, trečiadienį mininčiai savo 75-ąsias metines, iki 2037-ųjų, kaip prognozuojama, trūks 360 tūkst. darbuotojų – dėl visuomenės senėjimo, šalyje parengtų darbuotojų trūkumo ir problemų išlaikant esamus darbuotojus.

Vyriausybės parengtas planas daugeliui metų apima laiko, kurį gydytojai praleidžia medicinos mokyklose, trumpinimą ir šalyje rengiamų darbuotojų skaičiaus didinimą.

Ministras pirmininkas Rishi Sunakas (Rišis Sunakas) sakė: „Minint 75-ąsias mūsų sveikatos tarnybos metines vyriausybė imasi didžiausios NHS [darbuotojų] ugdymo ir rengimo plėtros per jos istoriją.“

„Ateinančiais metais parengsime dvigubai daugiau gydytojų ir papildomus 24 tūkst. slaugytojų per metus, padėdami sutrumpinti laukiančiųjų eiles ir gerinti pacientų priežiūrą, – kalbėjo jis. – Labiau stengsimės išlaikyti savo puikius NHS darbuotojus ir reformuoti sveikatos apsaugos sistemos darbą, kad ji tiktų ateičiai.“

NHS Anglijoje šiuo metu turi 112 tūkst. laisvų darbo vietų, nes jai sunku surasti pamainą daugeliui iš tarnybos išeinančių žmonių.

NHS per pastaruosius metus įvyko beprecedenčių streikų; darbuotojai skundėsi per mažu darbo užmokesčiu ir per dideliu krūviu susikaupus darbams dėl COVID-19 pandemijos.

Vyriausybė sako, kad pagal jos planą iki 2037-ųjų gali atsirasti 60 tūkst. papildomų gydytojų, 170 tūkst. papildomų slaugytojų ir 71 tūkst. papildomų kitų medicinos profesionalų.

„Gauname kartą gyvenime pasitaikančią progą ateinantiems daugeliui metų aprūpinimą darbuotojais nukreipti tvariu keliu“, – sakė NHS Anglijoje vadovė Amanda Pritchard (Amanda Pritčard).

„Mums stengiantis prisitaikyti prie naujos ir visame pasaulyje augančios sveikatos apsaugos paslaugų paklausos, šios ilgalaikės gairės yra pirmasis didelės ir labai reikalingos mūsų darbo jėgos plėtros žingsnis siekiant užtikrinti, kad turėtume reikiamus darbuotojus“, – pridūrė ji.

Sveikatos apsaugos politiką Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje vykdo šių JK dalių vyriausybės. JK vyriausybė yra atsakinga už sveikatos apsaugos politiką Anglijoje.