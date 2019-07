JK reiškia „visišką paramą“ į ginčą su D. Trumpu įsivėlusiam diplomatui

Jungtinės Karalystės premjerės Theresos May (Terezos Mei) vyriausybė pirmadienį išreiškė „visišką paramą“ savo ambasadoriui Vašingtone, po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė daugiau su juo neketinantis bendrauti.

„Seras Kimas Darrochas (Kimas Darošas) ir toliau turi visišką premjerės paramą“, – pareiškė JK vyriausybės atstovas, praėjusią savaitę nutekintiems pranešimams parodžius, kad diplomatas JAV prezidentą ir jo administraciją pavadino „neišmanančia“ ir „išskirtinai neveiksminga“.

Virtinėje „Twitter“ žinučių D. Trumpas pažėrė kritikos K. Darrochui ir Th. May, kurią apkaltino sukėlus sumaištį dėl šalies pasitraukimo iš Europos Sąjungos.

Reaguodamas į prezidento išsakytą kritiką Britanijos vyriausybės atstovas spaudai sakė: „Aiškiai pasakėme Jungtinėms Valstijoms, koks nevykęs šis nutekinimas.“

„Nutekintos selektyvios ištraukos neatspindi mūsų santykių artumo ir mūsų pagarbaus požiūrio į juos“, – sakė vyriausybės atstovas.

„Tuo pat metu pabrėžėme, kaip svarbu ambasadoriams turėti galimybę pateikti sąžiningus, nepagražintus tų valstybių, kuriose jie dirba, politikos vertinimus“, – sakė jis.

Vyriausybės atstovas pridūrė: „JK su JAV sieja ypatingi ir ilgalaikiai ryšiai, kurių pamatas yra mūsų sena istorija ir atsidavimas bendroms vertybėms. Taip bus ir toliau.“

„Daugiau su juo nebeturėsime reikalų“

Pastebimai supykdytas Th. May paramos savo ambasadoriui, D. Trumpas JK premjerę užsipuolė dėl to, kaip ji tvarkėsi per sudėtingas „Brexit“ derybas, ir džiaugėsi, kad netrukus ji paliks savo postą.

„Kokią netvarką ji ir jos atstovai sukūrė, – rašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“. – Sakiau jai, kaip tai turėtų būti padaryta, bet ji nutarė eiti kitu keliu.“

„Gera žinia nuostabiajai Jungtinei Karalystei yra ta, kad greitai jie turės naują ministrą pirmininką“, – pareiškė JAV vadovas.

Kimas Darrochas / Scanpix nuotr.

Th. May praeitą mėnesį paskelbė atsistatydinanti, o dėl teisės ją pakeisti varžosi Konservatorių partijos politikai Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) ir Jeremy Huntas (Džeremis Hantas).

Be to, D. Trumpas pareiškė, kad daugiau nepalaikys jokių ryšių su ambasadoriumi K. Darrochu.

„Aš nepažįstu Ambasadoriaus, bet jis nėra mėgstamas ir apie jį nėra gerai galvojama JAV, – tviteryje rašė prezidentas. – Daugiau su juo nebeturėsime reikalų.“

Savaitgalį D. Trumpas reporteriams pareiškė, kad jo administracija nėra „didelė to žmogaus gerbėja“.

„Nepatikimas ir nekompetentingas“

Pasak britų savaitraščio „The Mail on Sunday“, ambasadorius K. Darrochas į Didžiąją Britaniją siųstuose slaptuose pranešimuose esą parašė, jog D. Trumpo administracija gali „sudegti“ ir „gėdingai žlugti“.

„Mes iš tiesų nemanome, jog ši administracija galėtų tapti kur kas normalesnė, mažiau neveiksminga, mažiau neprognozuojama, mažiau susiskaldžiusi, mažiau diplomatiškai nerangi ir neišmananti“, – esą parašė ambasadorius viename iš pranešimų Užsienio reikalų ministerijai.

K. Darrochas yra vienas labiausiai patyrusių Didžiosios Britanijos diplomatų. Savo darbą Vašingtone jis pradėjo 2016 metų sausį – dar prieš tai, kai D. Trumpas laimėjo prezidento rinkimus.

Britanijos užsienio reikalų ministerija savo ruožtu paskelbė, kad atliks oficialų tyrimą dėl pranešimų nutekinimo.

„The Mail on Sunday“ rašė, kad blogiausiuose K. Darrocho komentaruose D. Trumpas, kurį praėjusį mėnesį per valstybinį vizitą Britanijoje priėmė karalienė Elizabeth II (Elzbieta II), yra „nepatikimas ir nekompetentingas“.

Po šio prieštaringai vertinamo vizito atsiųstame pranešime sakoma, kad prezidentą ir jo komandą „apstulbino“ vizitas, bet perspėjama, kad Britanija gali ilgai neišsaugoti šios meilės, nes „tai vis dar „Pirmiausia – Amerika“ žemė“.

K. Darrochas taip pat neva parašė, jog pranešimai apie „nuožmias vidines kovas ir chaosą“ Baltuosiuose rūmuose – JAV žiniasklaida apie tai išsamiai praneša, bet D. Trumpas tai vadina melagingomis naujienomis – „dažniausiai atitinka tikrovę“.

Britų užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas (Džeremis Hantas) pirmadienį atsiribojo nuo K. Darrocho komentarų: „Išties svarbu pasakyti, kad ambasadorius dirbo savo, kaip ambasadoriaus, darbą, kuris yra pateikti atviras ataskaitas ir asmeninę nuomonę apie tai, kas vyksta šalyje, kurioje jis dirba, ir tai yra jo darbas – siųsti šias ataskaitas. Bet jos yra asmeninė nuomonė, o ne britų vyriausybės nuomonė, ne mano nuomonė.“

„Ir mes toliau galvojame, kad valdant prezidentui Trumpui Jungtinių Valstijų administracija yra ir itin veiksminga, ir geriausia įmanoma Britanijos draugė tarptautinėje scenoje“, – pridūrė J. Huntas.