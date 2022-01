JFK dukra – pasitikėjimo ambasadorė

Palaiminti ir prakeikti

Sakyti, kad C.Bouvier Kennedy yra tik turtingos šeimos atstovė, buvusi viena pirmųjų JAV dukrų, vadinasi, nepasakyti nieko. Skirtingai nei Europoje, kurioje, nepaisant revoliucijų ir asimiliacijos, tebegyvuoja daugybė aristrokratų šeimų, JAV šių vaidmenį visuomenėje atlieka dinastijos. Jomis tapo ilgą laiką sėkmingos ir įtakingos verslo ar politikų atstovų šeimos. Kennedy dinastija – viena tokių.

XIX a. viduryje į JAV iš Airijos emigravę Kennedy naujajai tėvynei padovanojo daugybę senatorių, ministrų, prezidentą. Šios giminės atstovai JAV politikai suteikė naujų spalvų, o šeimos tragedijos sukrėtė visuomenę labiau nei nutikimai su kitų klanų atstovais.

C.Kennedy biografijoje tų spalvų tiek, kad pakaktų XX a. JAV istorijos tarpsnio dramatiškumui atskleisti. Tėvui buvo lemta tapti ne tik 35-uoju JAV prezidentu, pirmuoju Baltuosiuose rūmuose šeimininkavusiu kataliku, bet ir su nematytu įžūlumu snaiperio nužudytu galingiausios valstybės lyderiu.

Motina – ištisai kartai elegancijos ir stiprybės pavyzdžiu buvusi Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Svarbią vietą C.Kennedy gyvenime užėmę dėdės – 1968 m. nužudytas kandidatas į prezidentus Robertas F.Kennedy ir vienas įtakingiausių senatorių Tedas Kennedy, prezidento Joe Bideno globėjas šiam dirbant Senate.

Misija: vienintelei gyvai likusiai J.F.Kennedy atžalai Baltieji rūmai nori patikėti itin svarbų diplomatinį postą.

Bent keturi Kennedy giminės atstovai žuvo per lėktuvo katastrofas, ne vienas mirė pernelyg ankstyva mirtimi per nelaimingus atsitikimus, netikėtai sutrikus sveikatai, dėl narkotikų ar nusižudė.

Nepaprasta vaikystė

C.Kennedy – vienintelė šiandien gyva J.F.Kennedy atžala. Vyresnė JFK dukra Arabella gimė mirusi. Per anksti pasaulį išvydęs brolis Patrickas mirė būdamas vos dviejų dienų. Kitas brolis Johnas Jaunesnysis, 1999 m. kartu su žmona ir svaine žuvo per apmaudžią privataus lėktuvo katastrofą.

C.Kennedy gimė 1957 m. Jos vaikystė, jaunystė buvo tipiška Rytų pakrantės liberalų atžalai. Privati mokykla, gyvenimas Vašingtone ir Niujorke, kelionės į Europą. Po Baltuosius rūmus ji bėgiojo tuo metu, kai jos tėvas kovojo su po pasaulį vis plačiau plintančiais komunizmo židiniais, motina vykdė neformalią pirmosios ponios instituto reformą, kuri atskleidė JAV prezidento sutuoktinės įvaizdžio svarbą.

Išskirtinis vaidmuo teko ir pačiai Caroline. Jai dovanas dovanojo garsiausi amžininkai: Nikita Chruščiovas – šuniuką Pušynką, pirmosios į kosmosą skridusios kalės Strelkos atžalą, JAV viceprezidentas Lyndonas B.Johnsonas – ponį. Viename žurnale devynmetės Caroline'os nuotrauką pamatęs žinomas muzikantas Neilas Diamondas 1969 m. skyrė jai hitu tapusią dainą "Sweet Caroline", kurią vėliau perdainavo ir Elvis Presley, Frankas Sinatra.

Arčiau politikos

C.Kennedy studijavo menus, teisę, domėjosi fotografija, dirbo Metropolitano meno muziejuje Niujorke, ištekėjusi už parodų kuratoriaus Edwino Schlossbergo su juo susilaukė trijų vaikų. C.Kennedy dirbo švietimo srityje, rašė knygas apie JAV istoriją, literatūrą ir politiką, dirbo įvairiose Kennedy giminės fonduose ir organizacijose.

Šiandien jai priklauso ne tik, kai kuriais duomenimis, devynženkle suma vertinamas kapitalas, bet ir Kennedžių šeimos galvos titulas. Jos šeima – skirtingai nei Respublikonų stovykloje Bushai – vis dar yra įtakinga Demokratijų partijos jėga. Pačios Caroline'os balsas svarbus tiek visuomeniniais, tiek politiniais klausimais, tačiau ilgus dešimtmečius, net ir nebūdama visiškai nutolusi nuo politikos, ji ignoravo demokratų prašymus užimti kokias nors partijai svarbias pareigas.

Posūkiu į aktyvią politinę veiklą galima laikyti 2008 m., kai pirminiuose demokratų kandidatų rinkimuose C.Kennedy paragino balsuoti ne už pirmąja JAV prezidente moterimi galėjusią tapti Hillary Clinton, bet už jauną demokratą Baracką Obamą. Jo ambicijos tapti pirmuoju afroamerikiečiu JAV prezidentu ir pažymėti tam tikrą politikos liberalėjimo proveržį jai esą priminė tėvą.

Diplomatijos lauke

Po favorito pergalės C.Kennedy buvo paskirta ambasadore Japonijoje. Beje, į Tokijų C.Kennedy vyko po to, kai Vatikanas nepritarė jos kandidatūrai vadovauti JAV ambasadai prie Šventojo Sosto. Nors ir yra katalikė, ji esą buvusi pernelyg liberalių pažiūrų, be kita ko, ir tokiais klausimais kaip teisė į abortą.

Tapus pirmąja moterimi JAV ambasadore Japonijoje C.Kennedy teko garbė būti istorinio tuomečio Japonijos premjero Shinzo Abe's apsilankymo Perl Harbore, pirmojo JAV prezidento vizito į Hirosimą, JAV kariškių naudotos teritorijos Okinavoje perdavimo Japonijai liudininke. Šiame poste dirbusi ketverius metus, C.Kennedy pasitraukė po Donaldo Trumpo pergalės.

Geriausia, kad jame Vašingtonui atstovautų regioną puikiai pažįstantis, J.Bideno pasitikėjimą turintis žmogus. Toks kaip C.Kennedy.

Siųsti ambasadoriais ne karjeros diplomatus, bet įtakingas asmenybes – vienas Jungtinių Valstijų politikos savitumų. Tad naujoji komandiruotė į Kanberą – ne koks reveransas C.Kennedy. Joe Bideno užsienio politikoje Australija ima vaidinti ypatingą vaidmenį. Ji – kartu su JAV ir Jungtine Karalyste – pernai rugsėjį įkurto naujojo trišalio gynybinio aljanso "Aukus" narė, arčiausiai grėsme laikomos Kinijos esantis anglosaksiškos triados forpostas.

Tad geriausia, kad jame Vašingtonui atstovautų regioną puikiai pažįstantis, J.Bideno pasitikėjimą turintis žmogus. Toks kaip C.Kennedy. Be to, ji – puiki kandidatūra ir Australijai. Legendinės dinastijos atstovė – vadinasi, ir Australija, Kanberos balsas – visada bus žiniasklaidos akiratyje. Tačiau svarbiausia: bendraudami su naująja ambasadore Kanberos lyderiai galės jaustis tarsi būtų Baltųjų rūmų prieangyje, kuriame pagarsinti Kanberos lūkesčiai be vargo pasieks ir Ovalinį kabinetą.