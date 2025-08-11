Jeruzalėje grafičiais apipaišyta Raudų siena, paliktas užrašas apie holokaustą Gazos Ruože

„Gazoje vyksta holokaustas“, – hebrajiškai buvo užrašyta ant pietinės sienos dalies.
Raudų siena – švenčiausia vieta Izraelio aneksuotame Jeruzalės senamiestyje, kurioje žydams leidžiama melstis.
Izraelio policija pranešė, kad 27 metų įtariamasis buvo sulaikytas ir vėliau pirmadienį atvyks į teismą. Pareigūnai neatskleidė jo tapatybės.
Incidentas sukėlė pasipiktinimą Izraelyje, o Raudų sienos rabinas Shmuelis Rabinovitchius (Šmuelis Rabinovičius) tai pavadino šventos vietos išniekinimu.
„Šventa vieta – ne vieta protestams reikšti (...). Policija privalo ištirti šią akciją, surasti už išniekinimą atsakingus nusikaltėlius ir patraukti juos atsakomybėn“, – pareiškime sakė Sh. Rabinovitchius.
Už teritorijos tvarkymą atsakinga tarnyba pranešė, kad ryte grafičiai buvo nuplauti.
Nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras, kuruojantis Izraelio teisėsaugos institucijas, pažadėjo, kad policija veiks „žaibiškai“.
Kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas (Bezalelis Smotričas) taip pat pareiškė, kad nusikaltėliai „pamiršo, ką reiškia būti žydu“.
Aštraus pasmerkimo sulaukta ir iš opozicijos.
Buvęs gynybos ministras Benny Gantzas (Benis Gancas), kuris dabar yra opozicijos lyderis, pavadino tai „nusikaltimu prieš visą žydų tautą“.
Raudų siena yra pačioje Jeruzalės senamiesčio, Izraelio pajėgų užimto per 1967 metų arabų ir Izraelio karą, širdyje.
Naujausi komentarai