Jemeno separatistai paskelbė apie pereinamąjį laikotarpį iki nepriklausomos valstybės sukūrimo

Pietų pereinamoji taryba (STC), kurios pajėgos penktadienį buvo apšaudytos per mirtinus Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos antskrydžius, pareiškė, kad procesas apims dialogą ir referendumą dėl nepriklausomybės.
„Skelbiame apie dvejų metų trukmės pereinamojo etapo pradžią, o Taryba ragina tarptautinę bendruomenę remti dialogą tarp suinteresuotų šalių Pietuose ir Šiaurėje“, – per televiziją transliuotame kreipimesi sakė STC prezidentas Aidarosas Alzubidi (Aidarosas Alzubidis).
Tačiau jis perspėjo, kad grupuotė nedelsdama paskelbs nepriklausomybę, jei nebus dialogo arba jei Pietų Jemenas vėl bus puolamas.
„Ši konstitucinė deklaracija laikoma įsigaliojusia iš karto ir tiesiogiai iki tos datos, jei į raginimą neatsižvelgiama arba jei Pietų gyventojai, jų žemė ar pajėgos patiria kokius nors karinius išpuolius“, – teigė A. Alzubidi.
Praėjusį mėnesį STC pajėgos žaibiško puolimo metu užėmė dideles teritorijas Jemeno pietuose, kuriuos valdo nesutarimų kamuojama vyriausybė.
Irano remiamiems husių sukilėliams 2014 metais išstūmus vyriausybę iš šalies šiaurinės dalies, Saudo Arabijos vadovaujama koalicija nusprendė įsikišti, tačiau bergždžiai.
