JAV teisėjas atmetė vyriausybės prašymą paviešinti Epsteino bendrininkės teismo stenogramas

Apygardos teisėjas Paulas Engelmayeris sakė, kad stenogramose nedaug yra to, kas nebūtų jau viešai paskelbta, ir kad jose nenurodoma, jog dar kas nors, be G. Maxwell ir J. Epsteino, būtų turėjęs reikalų su nepilnametėmis merginomis.
Teisingumo departamentas siekė paviešinti stenogramas, kad padėtų nuraminti kylantį paties prezidento D. Trumpo šalininkų pyktį dėl to, kas jiems seniai atrodė kaip J. Epsteino nusikaltimų ir aukšto lygio ryšių slėpimas.
P. Engelmayeris atmetė vyriausybės argumentus, kad didžiosios prisiekusiųjų žiuri stenogramos turėtų būti paviešintos dėl „didelio visuomenės susidomėjimo“ byla.
Manhatane dirbantis teisėjas taip pat suabejojo D. Trumpo administracijos motyvacija, dėl kurios ji siekia, kad būtų paviešintos G. Maxwell bylos stenogramos, ir užsiminė, kad ji yra „nenuoširdi“.
„Visuomenės narys, įvertinęs, kad Maxwell didžiosios žiuri medžiaga niekuo neprisideda prie visuomenės informavimo, gali padaryti išvadą, kad Vyriausybės prašymo jas išviešinti tikslas buvo ne „skaidrumas“, o noras nukreipti dėmesį – siekiant ne visiško atskleidimo, o jo iliuzijos“, – sakė jis.
63 metų G. Maxwell atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę po to, kai 2021 m. buvo nuteista už nepilnamečių merginų verbavimą J. Epsteinui, kuris 2019 m. mirė Niujorko kalėjime, laukdamas teismo dėl prekybos žmonėmis.
Jos advokatai priešinosi stenogramų paviešinimui, sakydami, kad tai potencialiai gali turėti įtakos tebesitęsiančiam apeliaciniam procesui.
Teisingumo departamentas taip pat siekia, kad būtų paviešintos slaptos didžiosios prisiekusiųjų žiuri stenogramos J. Epsteino byloje. Šį prašymą nagrinėja kitas teisėjas.
79 metų D. Trumpas kadaise buvo J. Epsteino draugas, o „The Wall Street Journal“ praėjusį mėnesį pranešė, kad prezidento pavardė buvo tarp šimtų, rastų Teisingumo departamentui peržiūrint vadinamuosius „Epsteino failus“, nors įrodymų apie kokius nors neteisėtus veiksmus nebuvo rasta.
