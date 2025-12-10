JAV teisėjas nurodė paskelbti tyrimo dėl Jeffrey Epsteino bendrininkės Ghislaine Maxwell įrašus

Tokie įrašai paprastai laikomi paslaptyje, tačiau teisėjas Paulas Engelmayeris (Polas Engelmejeris) rėmėsi praėjusį mėnesį prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasirašytu įstatymu, pagal kurį Teisingumo departamentas iki gruodžio 19 dienos turi paskelbti visus įrašus, susijusius su J. Epsteinu.
Penktadienį teisėjas Floridoje nurodė paviešinti didžiosios prisiekusiųjų žiuri nuorašus, susijusius su šioje valstijoje vykdytu tyrimu dėl J. Epsteino.
2008 metais Floridoje J. Epsteinas pripažino savo kaltę dėl kaltinimo valstijos lygmeniu dėl nepilnamečio įtraukimo į prostituciją.
2019-aisiais finansininkas vėl buvo sulaikytas Niujorke dėl kaltinimų seksualine prekyba nepilnamečiais. Jis mirė kalėjime, o jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Gh. Maxwell atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus, įskaitant seksualinę prekybą nepilnamečiais.
D. Trumpas, kadaise buvęs artimas J. Epsteino draugas, ilgai kovojo už tai, kad nebūtų paviešintos Teisingumo departamento turimos J. Epsteino bylos.
Tačiau lapkričio 19 dieną jis pasidavė Kongreso, įskaitant savo Respublikonų partijos narius, spaudimui ir pasirašė įstatymą, įpareigojantį paviešinti medžiagą.
J. Epsteino bylų skaidrumo akte reikalaujama per 30 dienų paskelbti visus Teisingumo departamento, Federalinio tyrimų biuro (FTB) ir JAV prokurorų biurų turimus „neįslaptintus įrašus, dokumentus, susirašinėjimus ir tyrimo medžiagą“, susijusius su J. Epsteinu ir Gh. Maxwell.
D. Trumpas ir jo sąjungininkai ne vienus metus plėtojo teorijas apie įtakingų demokratų apsaugą dėl sąsajų su J. Epsteinu, bylą pateikdami kaip simbolį, kaip turtingi vyrai gali slėptis už advokatų, pinigų ir ryšių.
Liepą FTB ir Teisingumo departamentas sukėlė politinį šurmulį, paskelbę atmintinę, kurioje teigiama, kad nuodugniai peržiūrėjus J. Epsteino bylas nerasta jokių įrodymų, kurie pateisintų tolesnį tyrimą.
