JAV sustabdė imigracijos paraiškų teikimą devyniolikos šalių atžvilgiu

Pasak atmintinės, JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyba (USCIS) sustabdė žaliųjų kortų ir pilietybės prašymų tvarkymą tų šalių piliečiams, kuriems jau buvo taikomi birželio mėnesį prezidento Donaldo Trumpo paskelbti kelionių apribojimai.
Tarp šių 19 valstybių yra Afganistanas, Jemenas, Haitis, Venesuela, Sudanas, Somalis.
Pastarosiomis dienomis JAV aukšto rango pareigūnai užsimindavo, kad griežtins imigracijos apribojimus. Tai paskatino praėjusią savaitę įvykęs incidentas, kai buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos kariai; viena šių karių vėliau mirė.
Pagrindinis įtariamasis dėl šio šaudymo yra Afganistano pilietis. Vyras, kuris antradienį padarė kaltės nepripažinimo pareiškimą dėl kaltinimų nužudymu, į Jungtines Valstijas atvyko per masinę evakuaciją, kai 2021 metais JAV pajėgos traukėsi iš Afganistano.
„USCIS atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią teroristams ieškoti saugaus prieglobsčio Jungtinėse Valstijose“, – sakoma memorandume. Jame nurodoma, kad USCIS patikrą vykdo ir sprendimus priima teikiant pirmenybę Amerikos žmonių saugumui ir JAV įstatymams.
Memorandume teigiama, kad JAV neseniai pamatė, „ką Amerikos žmonėms gali padaryti nepakankama atranka, patikra ir pirmenybės teikimas tikslingiems sprendimams“, kaip pavyzdį pateikiant įtariamą praėjusios savaitės išpuolio šaulį.
