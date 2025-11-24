JAV ir Izraelio remta „Gaza Humanitarian Foundation“ paskelbė apie misijos pabaigą

„Gaza Humanitarian Foundation“ (GHF) šiandien paskelbė sėkmingai užbaigusi savo skubios pagalbos misiją Gazos (Ruože), tiesiogiai Gazos (Ruože) gyvenantiems civiliams pristatęs daugiau kaip 187 mln. nemokamų maisto davinių“, – sakoma grupės pareiškime.
Gegužę GHF buvo pavesta valdyti pagalbos paskirstymo punktus Gazos Ruože, faktiškai pakeičiant JT po to, kai Izraelis nustatė griežtus apribojimus tarptautinėms pagalbos agentūroms.
Šios agentūros labai kritikavo GHF, kuri Gazos Ruože valdė keturis paskirstymo centrus, o JT sistema, kurią ji pakeitė, turėjo 400 centrų.
Rugpjūtį JT įgaliota ekspertų grupė teigė, kad GHF pagalba „buvo naudojama slaptiems kariniams ir geopolitiniams tikslams“, o JT specialieji pranešėjai paragino ją išformuoti.
JT žmogaus teisių biuro duomenimis, šimtai palestiniečių žuvo nuo Izraelio išpuolių, kol būriavosi laukdami pagalbos iš GHF paskirstymo vietų.
