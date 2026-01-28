JAV doleris sunkiai atsigauna po kritimo dėl Trumpo komentarų

Euro kursas trečiadienį laikosi kiek žemiau 1,2 dolerio žymos.
„Ne, manau, kad tai puiku“, – antradienį Ajovoje žurnalistams sakė JAV prezidentas, paklaustas, ar valiutos kritimas jį neramina.
„Doleriui sekasi puikiai“, – pareiškė D. Trumpas ir pridūrė: „Noriu, kad jis tiesiog pasiektų savo lygį, o tai yra teisinga.“
Po tokių komentarų JAV doleris dar labiau nusilpo kitų pagrindinių pasaulio valiutų atžvilgiu, įskaitant prieš eurą, kuris pabrango iki 1,2 dolerio už dolerio, o aukso kaina pakilo gerokai aukščiau 5,2 tūkst. dolerių žymos.
„Daugelis Donaldo Trumpo kabineto narių nori silpnesnio dolerio, kad eksportas taptų konkurencingesnis“, - agentūrai „Bloomberg“ sakė Nassau banko vyriausiasis ekonomistas Winas Thinas.
Pasaulio rinkos atidžiai stebės naujausią JAV centrinio banko pinigų politikos svarstymo posėdį trečiadienį, manydamos, kad bazinės palūkanos šįkart nebus keičiamo.
