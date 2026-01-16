JAV ambasadoriaus juokelis įsiutino islandus

Prieš tai žinių portalas „Politico“ pranešė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo ambasadoriumi paskirtas buvęs respublikonų kongresmenas pokštavo, kad Islandija galėtų tapti 52-ąja JAV valstija, o jis pats – jos gubernatoriumi.
Islandijos piliečiai tada inicijavo peticiją, kurioje užsienio reikalų ministrė Katrín Gunnarsdóttir raginama nepritarti B. Longo kandidatūrai į ambasadoriaus pareigas. Galbūt jis kalbėjo nevisai rimtai, „tačiau tai įžeidimas Islandijai ir islandams, kurie turėjo kovoti už savo laisvę ir visada buvo Jungtinių Valstijų draugai“, teigė peticijos iniciatoriai. Iki penktadienio ryto peticiją internete pasirašė daugiau kaip 4,1 tūkst. žmonių.
Tariamas B. Longo pokštas nuskambėjo tvyrant įtemptai diplomatinei padėčiai tarp Grenlandijos, Danijos ir JAV po pakartotinių D. Trumpo pareiškimų, kad JAV norėtų įsigyti Danijai priklausančią Grenlandiją, o jei reikės – ir aneksuos ją.
Anot „Arctic Today“, B. Longas vėliau atsiprašė už savo žodžius. Jis pabrėžė, kad tai buvo pokštas.
„Jei ką nors tai įžeidė, atsiprašau“, – leidiniui sakė B. Longas.
Islandija nėra ES narė, tačiau priklauso Europos ekonominei erdvei ir yra viena NATO steigėjų. Kaip ir Grenlandija, Islandija kažkada buvo Danijos Karalystės dalis, tačiau 1918 m. tapo nepriklausoma, o 1944 m. buvo paskelbta respublika.
