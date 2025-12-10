Japonija paneigė, kad atmeta ES planus dėl įšaldyto Rusijos turto

„Tai visiškai netiesa“, – sakė už tarptautinius klausimus atsakingas Japonijos finansų viceministras Atsushi Mimura, komentuodamas atitinkamą „Politico“ pranešimą. Japonija veikia Ukrainos nacionalinių interesų labui, nes vieną dieną Rytų Azijoje gali susidurti su panašia situacija, pažymėjo A. Mimura.
„Politico“ prieš tai rašė, kad Japonija G7 finansų ministrų susitikime atmetė Briuselio siūlymą prisijungti prie iniciatyvos panaudoti įšaldytą Rusijos valstybės turtą finansinei paramai Ukrainai teikti.
„Japonija davė suprasti, kad negali panaudoti savo laikomo apie 30 mlrd. JAV dolerių vertės įšaldyto Rusijos turto ir suteikti paskolos Ukrainai“, – „Politico“ sakė du ES diplomatai. Tai finansų ministrė Satsuki Katayama esą atmetė dėl teisinių priežasčių.
„Ministrė S. Katayama G7 susitikime niekada nėra to sakiusi“, – teigė A. Mimura. Priešingai, ji esą susitikime pareiškė, kad Japonija rengia konkrečius žingsnius Ukrainai paremti.
