Įvertino svarbiausius susitikimo Vašingtone akcentus: kas liko už uždarų durų?

Politologas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje išskiria šias viršūnių susitikimo detales.
▪️ Emocinis fonas – atsargiai pozityvus. V. Zelenskis ir kiti akcentuoja, kad pokalbiai buvo pragmatiški. Plačiai skambėjusios prognozės, kad Ukraina bus verčiama priimti Kremliaus reikalavimus, nepasitvirtino. Teritoriniai klausimai nebuvo detaliai aptariami ir, anot Ukrainos prezidento, jokių nepriimtinų sprendimų nebuvo. Pozicijų skirtumo tai savaime neišsprendžia.
▪️ Svarbiausias akcentas – saugumo garantijos. Ukrainos prezidento teigimu, saugumo garantijos Kyjivui turėtų būti suderintos per dešimt dienų. Visgi aiškumo, ką tai reikštų praktiškai ir kokį vaidmenį atliktų JAV – nėra. D. Trumpas pabrėžė, kad JAV irgi dalyvaus suteikiant saugumo garantijas – tai reikšmingai pasikeitusi pozicija, tačiau nepasakė nieko konkretaus. Po visko jis rašė, kad JAV „koordinuos“ saugumo garantijų suteikimą. Anot NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutto, karių dislokavimas Ukrainos teritorijoje nebuvo aptariamas. Rusija savo ruožtu išplatino pareiškimą, kuriame kategoriškai prieštarauja NATO šalių kariams Ukrainoje.
▪️ D. Trumpas toliau siekia V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo ir pradėjo pasirengimą jo organizavimui. JAV prezidentas tai aptarė pokalbių su Ukraina ir europiečiais metu, paskambindamas V. Putinui. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio ir M. Rutte teigia, kad Rusijos prezidentas sutiko susitikti su V. Zelenskiu. Susitikimo vieta nesutarta, jis galėtų įvykti per dvi savaites, sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas. Pasak „Axios“, D. Trumpas tikisi, kad tai įvyks iki rugpjūčio pabaigos. Vėliau gali būti surengtas trišalis Rusijos, JAV ir Ukrainos prezidentų susitikimas. JAV pusėje už tai bus atsakingi JAV viceprezidentas J. D. Vance'as, M. Rubio ir JAV prezidento pasiuntinys Steve’as Witkoffas.
▪️ Neformaliai kalbama, kad Ukrainos pozicija esmingai nesikeičia – nepriims jokio susitarimo, kuris apimtų teritorijų atidavimą okupantams ir reikalauja paliaubų. Europos šalys išreiškė palaikymą paliaubų idėjai, bet D. Trumpas jai prioriteto nebeteikia. Kyjivas taip pat atmeta V. Putino pasiūlymą, kurį jis pateikė D. Trumpui Aliaskoje, įšaldyti esamą fronto liniją, jeigu Ukraina išvestų karius iš dalinai okupuotų Donecko ir Luhansko sričių.
▪️ Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas: „Labai abejoju dėl Rusijos prezidento nuoširdumo siekiant taikos. Nes tol, kol jis manys galintis laimėti karo veiksmais, jis taip ir darys.“ Pasak jo, V. Putino galutinis tikslas yra užimti kuo daugiau teritorijos.
Anot L. Kojalos, susitikimas Vašingtone „perkrovė“ foną po Aliaskos. V. Zelenskio ir D. Trumpo pokalbiai Baltuosiuose rūmuose pavyko, būta ir humoro epizodų. Kadangi jų santykiai sudėtingi, tai svarbu.
„Europiečiai atliko reikšmingą vaidmenį: ne tik palaikė, bet ir parodė, kad procesas turi svertų. Tiesa, E. Macrono idėja apie keturšalį susitikimą (D. Trumpas, V. Putinas, V. Zelenskis ir Europa) pagreičio neįgavo“, – pastebėjo politologas.
Pasak L. Kojalos, saugumo garantijų diskusija – svarbi, bet sunkiai apčiuopiama.
„Priminsiu, kad saugumo garantijas JAV ir Europos valstybės po didelio masto invazijos jau svarstė – ir dvišaliais susitarimais formalizavo – po NATO viršūnių susitikimo Vilniuje. Deja, jie tvarios alternatyvos NATO nesukūrė bei situacijos nepakeitė. Esamos diskusijos turi potencialą, bet kol kas yra miglotos, o terminai – ambicingi“, – rašė vyras.
Jis pastebi, kad D. Trumpas investuoja politinį kapitalą į V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą – ir Kremliaus pritarimą traktuos kaip pergalę.
„Vis dar sunku įsivaizduoti Kremliaus vadą derybose, kuriose jam ant stalo nebūtų padėtas faktinis Ukrainos kapituliacijos dokumentas. Nėra pagrindo manyti, jog Ukrainos ar agresoriaus pozicijos keičiasi, taigi, jos išlieka nesuderinamos“, – teigė L. Kojala.
Taip pat jis pažymi, kad naujų sankcijų ultimatumai, kaip svertas spausti V. Putiną – visiškai pastumti į šalį.