Italija ragina Izraelį būti „teigiamu veikėju“ siekiant taikos

„Mūsų tikslas turi būti skatinti ilgalaikius, struktūrinius sprendimus, kurie peržengtų trumpalaikių paliaubų logiką“, – sakė G. Meloni, baigiantis Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikimui Prancūzijoje.
„Tikimės, kad Izraelis dabar elgsis kaip teigiamas taikos proceso veikėjas ir kad neišvengiamos vidaus diskusijos, kurias taip pat kursto rinkimų kampanija, nesukels pavojaus sudėtingam keliui, kurį pradėjo JAV“, – sakė ji.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras pirmadienį pasmerkė susitarimą tarp Jungtinių Valstijų ir Irano, tvirtindamas, kad jis nėra privalomas jo šaliai.
G. Meloni taip pat kalbėjo apie „labai teigiamą atmosferą“, vyravusią G7 susitikime tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir kitų susirinkusių lyderių.
Ji teigė, kad Ukrainos klausimu buvo „daug bendrų nuomonių, o tai ne visada akivaizdu“, ir kad „nebuvo jokių trinčių ar nesutarimų“.
Paklausta apie D. Trumpo griežtą kritiką dėl jos pozicijos karo Artimuosiuose Rytuose metu, G. Meloni atsakė, kad ir ji, ir JAV prezidentas turi „gana stiprų charakterį“.
„Esame du žmonės, kurie yra pasiryžę ginti savo nacionalinius interesus“, – pažymėjo ji.
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