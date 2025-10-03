Italiją paralyžiavo streikas dėl Gazos flotilės sulaikymo

Streikas sukėlė didelių sutrikimų visoje šalyje, paveikė traukinių ir viešojo transporto eismą tokiuose miestuose kaip Roma ir Milanas. Keliuose Italijos miestuose vyko didelės demonstracijos, dešimtys tūkstančių žmonių, kaip pranešta, prisidėjo prie eitynių sostinėje, taip pat Milane, Turine, Florencijoje ir Bolonijoje.
Visuomeninis transliuotojas RAI pranešė, kad demonstracijų dalyviai užblokavo kelias traukinių stotis, taip pat prieigą prie Neapolio ir Genujos uostų.
Didžiausia Italijos profesinė sąjunga CGIL paragino surengti visuotinį streiką, kai šią savaitę Izraelis sustabdė “Pasaulinę sumudo flotilę“. Izraelio valdžia sulaikė daugiau nei 400 aktyvistų iš dešimčių šalių. Pasak Italijos užsienio reikalų ministerijos, tarp sulaikytųjų yra 40 italų, keturi iš jų yra parlamento nariai.
CGIL teigė, kad streikas yra tiesioginis atsakas į flotilės sustabdymą, ir kaltino Italijos vyriausybę, kad „paliko italus darbininkus atviruose tarptautiniuose vandenyse“.
CGIL vadovas Maurizio Landini Romoje sakė, kad veiksmai visoje šalyje parodė „žmogiškumą ir ryžtą padorių žmonių, norinčių sustabdyti genocidą ir padaryti tai, į ką vyriausybės ir valstybės užmerkia akis ar netgi prisideda“.
